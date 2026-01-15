María Corina Machado visitará a Trump este jueves en la Casa Blanca; luego irá al Capitolio

María Corina Machado, líder opositora venezolana, será recibida este jueves en la Casa Blanca por el mandatario Donald Trump, a menos de dos semanas de sus acciones militares que llevaron a la captura y extradición a Nueva York del presidente Nicolás Maduro bajo cargos de narcotráfico.

Machado, recién galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025 al que Trump aspiraba públicamente, fue dejada de lado por él tras sus ataques militares en Venezuela el 3 de enero, a pesar de que su plataforma política es ampliamente considerada la ganadora de las elecciones de 2024 en la figura de Edmundo González.

Machado tiene previsto almorzar con Trump. Será a puerta cerrada, sin acceso para la prensa, según EFE. Luego la venezolana se dirigirá al Capitolio, donde se reunirá con un grupo bipartidista de senadores. Se espera la asistencia de Jeanne Shaheen, senadora demócrata de alto rango por New Hampshire y miembro de alto rango del comité de relaciones exteriores del Senado. Ayer la Cámara Alta bloqueó una resolución que buscaba exigir aval del Congreso para que Trump siguiera actuando militarmente en Venezuela.

El mismo día de la visita de Machado, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, enviará a un representante para reunirse con altos funcionarios estadounidenses. Se cree que Félix Plasencia, ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, encabezará la delegación, adelantó The Times.

La reunión con Machado se producirá en un momento en que Trump y sus principales asesores han manifestado su disposición a trabajar con Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro. Ella, junto con otros miembros del círculo íntimo del presidente depuesto, sigue a cargo de las operaciones gubernamentales diarias.

Trump recibirá a Machado “a pesar de haber puesto en duda su credibilidad para gobernar Venezuela y haber sembrado dudas sobre su compromiso declarado de apoyar el gobierno democrático en el país (…) Al respaldar a Rodríguez, Trump ha dejado de lado a Machado, quien durante mucho tiempo ha sido un símbolo de la resistencia en Venezuela“, comentó Associated Press.

“Creo que simplemente vamos a hablar. Y no la conozco. Es una mujer muy agradable. Creo que sólo vamos a hablar de temas básicos”, dijo Trump a Reuters sobre Machado en una entrevista donde se tocaron varios temas ayer. Cuando le preguntaron si quería que le entregara su Premio Nobel de la Paz, Trump respondió: “No, no dije eso. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz”.

Trump también dijo el miércoles que tuvo una “excelente conversación” con Rodríguez, la primera desde la destitución de Maduro. “Tuvimos una llamada, una llamada larga. Discutimos muchas cosas… “Y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

Tras la captura de Maduro el 3 de enero Trump no tardó en menospreciar a Machado. Tan sólo unas horas después declaró a la prensa: “Sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza de respeto”.

Machado ha actuado con cautela para evitar ofender a Trump, especialmente después de ganar el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Desde entonces le ha agradecido a Trump y hasta le ha ofrecido compartir el premio con él, una propuesta que ha sido rechazada por el Instituto Nobel en Noruega.

Como Machado, Rodríguez también ha adoptado una postura menos intransigente hacia Trump y sus políticas de “Estados Unidos Primero” hacia el hemisferio occidental, afirmando que planea continuar liberando a los presos detenidos durante el gobierno de Maduro, una medida que, según se informa, se tomó a instancias de la administración Trump. Venezuela liberó a varios estadounidenses esta semana.

El lunes Machado se reunión en privado con el papa León XIV en El Vaticano. La institución religiosa no emitió comunicados ni ofreció detalles sobre los temas específicos abordados durante el encuentro.