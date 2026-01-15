Por qué nunca deberías conectar tu televisión smart a una red de Wi-Fi

Si tu televisión tarda en cargar series, se congela en momentos clave o pierde calidad de imagen sin razón aparente, el problema no siempre es tu proveedor de internet. En muchos casos, el verdadero culpable es el Wi-Fi.

Aunque las televisiones inteligentes están diseñadas para conectarse de forma inalámbrica, usar Wi-Fi no siempre es la mejor opción, especialmente si buscas estabilidad, velocidad constante y buena calidad de imagen.

La alternativa más confiable sigue siendo una conexión por cable Ethernet, una solución sencilla que reduce fallas, interrupciones y riesgos técnicos.

El Wi-Fi es vulnerable a múltiples factores: saturación de la red, distancia entre el router y la televisión, interferencias de otros dispositivos e incluso las capacidades del propio módem.

Estas variables provocan fluctuaciones en la velocidad, algo especialmente notorio al ver contenido en alta resolución o transmisiones en vivo.

En contraste, una conexión Ethernet crea un enlace directo entre el router y la televisión, eliminando la mayoría de esas interferencias.

De hecho, un cable Ethernet básico que soporte hasta 100 Mbps es más que suficiente para streaming en 4K.

Según Netflix, se requieren 15 Mbps para reproducir contenido en 4K y 25 Mbps para una experiencia más fluida con mayor margen de carga.

Esto significa que una cuarta parte de la capacidad estándar de un cable Ethernet cubre sin problemas las exigencias del streaming moderno.

Fabricantes como Samsung respaldan esta recomendación.

La compañía señala que, aunque el Wi-Fi ofrece mayor flexibilidad para colocar el televisor en cualquier punto del hogar, la conexión por cable es más estable y confiable, permitiendo cambiar entre plataformas, reproducir contenido en tiempo real y mantener calidad de imagen sin interrupciones, siempre que la velocidad contratada sea adecuada.

Qué cable Ethernet conviene usar en una televisión smart

No es necesario invertir en equipos costosos. Para la mayoría de los hogares, los cables Cat5e o Cat6 son más que suficientes.

–Cat5e: soporta velocidades de hasta 1 Gbps

–Cat6: alcanza hasta 10 Gbps en distancias cortas

Ambos superan ampliamente lo que una televisión necesita, incluso para 4K. Además, pueden encontrarse fácilmente en línea por precios cercanos a $5 dólares, lo que los convierte en una mejora barata pero muy efectiva.

Conectar varios dispositivos por cable –como una televisión, una consola de videojuegos y una computadora– no suele reducir la velocidad, siempre que el router y el plan de internet tengan la capacidad suficiente.

Aquí entra en juego el ancho de banda total contratado: por muy bueno que sea el cable, si el plan de internet es limitado, la experiencia también lo será.

Un detalle que muchos ignoran

Incluso con buen Wi-Fi, las televisiones suelen tener antenas más débiles que teléfonos o computadoras, lo que las hace más propensas a cortes. Por eso, aunque otros dispositivos funcionen bien, el televisor puede fallar.

En resumen, usar Wi-Fi en una smart TV no es peligroso, pero sí innecesariamente ineficiente. Una conexión por cable ofrece mayor estabilidad, mejor calidad de imagen y menos frustración diaria, todo por una inversión mínima.

