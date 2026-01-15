Rescatan cientos de ratas de una casa en Long Island; un menor vivía entre desechos

Autoridades del condado de Suffolk rescataron a cientos de ratas domésticas de una vivienda ubicada en Rocky Point, en Long Island, luego de que el inmueble fuera declarado temporalmente inhabitable debido a condiciones extremas de insalubridad. El caso ha generado alarma pública no solo por la magnitud de la infestación, sino también porque un menor de apenas tres años vivió en el lugar durante varias semanas.

De acuerdo con organizaciones de rescate animal y autoridades locales, en el interior de la casa se encontraron alrededor de 200 ratas albinas, tanto vivas como muertas. Sin embargo, rescatistas y voluntarios advierten que el número real podría ser mucho mayor, con estimaciones que van de 300 hasta cerca de 1,000 roedores, muchos de ellos ocultos dentro de las paredes y otras estructuras del inmueble.

La vivienda está ubicada en Whitewood Drive y es propiedad de Lori Curley, de 48 años. En el lugar, agentes de la Policía del Condado de Suffolk y de la unidad especializada BEAST encontraron un ambiente descrito como altamente peligroso, con un fuerte hedor a orina, heces y descomposición, además de una ventilación deficiente en toda la casa.

Imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes y videos grabados dentro del inmueble muestran ratas deambulando libremente por todas las habitaciones, viviendo dentro de las paredes y desplazándose por gabinetes de cocina y pisos completamente cubiertos de desechos. Ante este panorama, las autoridades determinaron que la vivienda representaba un riesgo sanitario severo y procedieron a desalojarla.

Investigadores creen que la infestación comenzó con un pequeño número de ratas que Curley tenía originalmente como mascotas. Con el paso del tiempo, la falta de control, limpieza y atención veterinaria permitió que los animales se reprodujeran sin límite, generando una situación fuera de control que terminó afectando a toda la estructura del hogar.

Condiciones extremas y riesgo para un menor

Uno de los aspectos más graves del caso es la confirmación de que el nieto de 3 años de la propietaria vivió durante varias semanas dentro de la vivienda. En los videos policiales se observa al menor usando únicamente un pañal, caminando y sentándose en el suelo cubierto de heces y orina de rata, mientras los animales se movían libremente a su alrededor.

Las autoridades consideran que el niño estuvo expuesto a serios riesgos para su salud y seguridad, incluyendo enfermedades zoonóticas, infecciones respiratorias y contacto directo con animales enfermos o muertos. El menor fue retirado del lugar y puesto bajo protección, mientras los investigadores continúan evaluando su estado de salud y las condiciones en las que permaneció.

El operativo de rescate de los roedores está siendo encabezado por la organización Strong Island Animal Rescue League, cuyos voluntarios calificaron la situación como crítica. Según la organización, muchas de las ratas rescatadas presentan tumores cancerosos visibles, lesiones severas, problemas respiratorios avanzados e infestaciones de ácaros que requieren tratamiento inmediato.

La organización informó que trabaja en coordinación con el Hospital de Animales Jefferson para brindar atención veterinaria especializada. En los casos más graves o terminales, los especialistas han recurrido a la eutanasia humanitaria para evitar mayor sufrimiento a los animales rescatados.

Hasta el momento, los voluntarios han retirado al menos 34 ratas del interior de la vivienda, incluidas varias en estado crítico. Sin embargo, advierten que cientos más podrían permanecer dentro de las paredes, donde estiman que aún hay entre 100 y 200 roedores escondidos, lo que complica las labores de rescate.

Strong Island Animal Rescue League hizo un llamado urgente a la comunidad para encontrar hogares de acogida, adoptantes y organizaciones de rescate adicionales, ya que el refugio no cuenta con instalaciones propias ni con la capacidad suficiente para albergar a tantos animales.

El fin de semana pasado, la policía arrestó a Curley, quien enfrenta múltiples cargos de crueldad animal, además de 2 cargos por negligencia y por poner en peligro el bienestar de un menor. Durante su comparecencia ante la corte, Curley se declaró inocente de todos los cargos.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y no descartan la presentación de cargos adicionales conforme avancen las evaluaciones veterinarias, sanitarias y de bienestar infantil. El caso ha reavivado el debate en Long Island sobre la acumulación animal y la necesidad de detectar de manera temprana situaciones que pongan en riesgo tanto a personas como a animales, mientras vecinos de Rocky Point expresan su preocupación por la seguridad en la comunidad.

