Trump busca que cualquier acción militar en Irán sea “rápida y decisiva”, según informes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a sus asesores que desea que cualquier acción militar contra Irán aseste un golpe “rápido y decisivo” al régimen, sin que se prolongue en semanas o meses.

De acuerdo con funcionarios citados bajo anonimato por NBC News, Trump expresó que “si hace algo, quiere que sea definitivo”, aunque sus asesores aún no le han garantizado que el régimen colapsaría rápidamente tras un posible ataque militar.

Las fuentes señalaron que existe preocupación por la capacidad de Estados Unidos para protegerse ante una eventual respuesta agresiva de Irán.

El mandatario afirmó este miércoles que le han informado de que las ejecuciones de manifestantes en Irán habrían cesado.

“Hemos sido informados por fuentes muy importantes del otro lado, y nos han dicho que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo. Espero que sea cierto. ¿Quién sabe?”, dijo Trump durante una declaración en la Casa Blanca.

Objetivos militares en Irán

NBC detalló que Trump ha delineado a su equipo de seguridad nacional los objetivos de cualquier operación militar estadounidense en Irán, y que el Departamento de Defensa ha preparado y refinado opciones para cumplir esos objetivos.

Las reuniones con altos funcionarios se realizaron a lo largo de esta semana en la Casa Blanca para evaluar posibles represalias y la seguridad de las tropas y aliados en la región.

Por su parte, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, envió un mensaje a Trump pidiéndole que “no cometa el mismo error” de junio de 2025 cuando atacó las instalaciones atómicas de Irán y pidió que se busque una “salida diplomática”, durante una entrevista exclusiva con Fox News.

Sigue leyendo:

– Alrededor de 1,000 agentes de inmigración más se dirigen a Minneapolis

– Jueza federal rechaza restringir por el momento las redadas de ICE en Minnesota

– Agente de ICE le dispara en la pierna a una persona en Minneapolis durante intento de arresto