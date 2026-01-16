10 objetos en casa que siempre olvidas limpiar

Aunque creas que tu casa luce perfectamente limpia, hay objetos que, quizá sin darte cuenta, estás dejando por fuera. Por alguna extraña razón, durante el proceso de limpieza suelen pasar desapercibidos, acumulando una gran cantidad de polvo, bacterias y malos olores. ¿Has pensado en las manijas de las puertas? Pueden ensuciarse más que un sanitario.

Probablemente, el motivo responde a que solo limpias las superficies visibles, lo cual es evidente, pero allí es donde te dejas pequeños espacios o cosas que también gritan por un paño húmedo con desinfectante. Te compartimos cuáles son para que no se te vuelvan a escapar.

10 objetos en tu hogar que siempre olvidas limpiar

1. Plantas naturales y artificiales

Las plantas decoran cualquier espacio, pero también acumulan polvo, sobre todo las de hojas grandes o las artificiales. Muchos no las limpian porque temen dañarlas o porque no las consideran parte de la rutina de limpieza.

Si no se retira el polvo, las plantas naturales pueden tener dificultades para respirar y lucir apagadas. Lo ideal es pasar un paño húmedo o pulverizar agua al menos una vez por semana.

2. Los huecos del sofá

Entre los cojines y debajo del sofá suele esconderse de todo: restos de comida, monedas, polvo y objetos perdidos. Se olvida porque no está a la vista y requiere mover muebles o usar aspiradora. Si no se limpia, puede generar malos olores y convertirse en un foco de ácaros.

3. Detrás del inodoro y los huecos del mueble del baño

El baño suele limpiarse con frecuencia, pero no siempre a fondo. La parte trasera del inodoro y los cajones del mueble del lavabo acumulan polvo y humedad. Ignorarlos favorece la proliferación de bacterias y manchas difíciles de eliminar con el tiempo.

4. El cubo de la basura

Cambiar la bolsa no es suficiente. En el fondo del cubo suelen quedar líquidos y restos orgánicos que no se ven. Si no se lava y desinfecta con regularidad, puede generar olores persistentes y atraer insectos.

5. Los marcos de los cuadros

Al limpiar cuadros o fotos, casi siempre se pasa un trapo solo por el cristal. La parte superior del marco acumula polvo durante meses. Este polvo puede caer y ensuciar paredes o muebles cercanos.

6. El vaso de los cepillos de dientes

Las gotas de agua y restos de pasta se acumulan en el fondo sin que se note. No lavarlo con frecuencia puede favorecer la presencia de gérmenes en un objeto de uso diario. Conviene lavarlo a mano o incluso en el lavavajillas.

7. El mat de yoga o esterilla de entrenamiento

Después de entrenar, muchas personas enrollan la esterilla y la guardan sin limpiarla. El sudor y el contacto con el suelo hacen que se acumulen bacterias y malos olores. Limpiarla después de cada uso prolonga su vida útil.

8. El fondo del cesto de la ropa sucia

Ahí se depositan prendas usadas, a veces húmedas. Aunque se lave la ropa, el cesto suele olvidarse. Si no se limpia, puede generar olores y manchas. Los de tela deben lavarse periódicamente.

9. Bolsas reutilizables de la compra

Se usan con frecuencia y pasan por supermercados, coches y cocinas. Muchas personas no las limpian nunca. Esto puede trasladar suciedad y bacterias a los alimentos. Lo recomendable es lavarlas con regularidad.

10. Botellas reutilizables

Aunque se use solo para agua, necesita limpieza constante. El interior y el tapón acumulan residuos y humedad. Si no se lava correctamente, puede desarrollar mal olor y bacterias.

