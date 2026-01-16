Qué revisar en casa antes de salir de viaje

Antes de salir de viaje, ya sea por unos días o varias semanas, revisar ciertos aspectos del hogar puede evitar robos, fugas, daños costosos y preocupaciones innecesarias que puedan afectar tu tranquilidad y tu tiempo libre. Una verificación previa toma poco tiempo y puede marcar una gran diferencia mientras estás fuera. En esta nota encontrarás algunas recomendaciones sobre lo que debes revisar antes de salir de viaje.

Si vas a salir de casa, es importante que revises todo lo relacionado con la electricidad en tu hogar. Crédito: Brian A Jackson

1. Puertas y ventanas bien aseguradas

El primer paso es comprobar que todas las puertas y ventanas queden correctamente cerradas. No basta con cerrarlas de forma habitual: revisa cerraduras, pestillos y accesos secundarios como balcones o ventanas traseras. Una entrada mal asegurada es una de las principales causas de robos durante ausencias prolongadas.

2. Electrodomésticos desconectados

Desconectar aparatos que no necesitas mientras estás fuera reduce riesgos eléctricos y consumo innecesario de energía. Cafeteras, microondas, televisores y cargadores pueden sufrir picos de voltaje que dañen el equipo o generen cortocircuitos cuando no hay nadie en casa. Esto podría derivar en pequeños incendios que pueden avivarse con las cosas que están alrededor.

3. Llaves de agua cerradas

Cerrar la llave principal del agua es una medida preventiva clave. Fugas pequeñas pueden convertirse en inundaciones graves si nadie las detecta a tiempo. También es recomendable revisar grifos, inodoros y mangueras exteriores antes de salir.

4. Ajustes del sistema eléctrico

Revisa el panel eléctrico y asegúrate de que no haya interruptores defectuosos. En zonas con tormentas frecuentes, considerar apagar circuitos no esenciales puede prevenir daños por sobrecargas. Esta revisión básica ayuda a mantener el sistema estable durante tu ausencia.

5. Estado del refrigerador

Antes de viajar, verifica que el refrigerador funcione correctamente y no esté sobrecargado. Si el viaje será largo, evita dejar alimentos perecederos que puedan descomponerse ante un corte de electricidad y generar malos olores o plagas.

6. Basura y limpieza general

Sacar la basura y dejar la casa limpia reduce el riesgo de insectos y roedores. Restos de comida, incluso bien cerrados, pueden atraer plagas durante varios días sin supervisión.

7. Iluminación y apariencia de vivienda ocupada

Programar luces con temporizadores o sensores ayuda a simular presencia. Una casa completamente a oscuras por varios días puede llamar la atención. Mantener una apariencia normal disuade posibles intentos de intrusión.

8. Documentos y objetos de valor protegidos

Guarda documentos importantes, dinero y objetos de valor en lugares seguros. Evita dejarlos a la vista o en sitios fáciles de acceder. Si es posible, utiliza cajas de seguridad o entrégalos a alguien de confianza.

Además de la electricidad, es importar revisar el gas doméstico. Asegúrate de que no haya fugas y, de ser posible, cierra la llave. Crédito: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Revisión final antes de cerrar la puerta

Un último recorrido por la vivienda permite confirmar que todo quedó en orden. Verificar alarmas, cerrar persianas y comprobar accesos evita dudas durante el viaje y permite salir con mayor tranquilidad.

Preparar la casa antes de salir de viaje no requiere cambios complejos ni gastos elevados. Una revisión organizada ayuda a proteger tu hogar, tus pertenencias y tu tranquilidad, permitiéndote disfrutar del viaje sin preocupaciones innecesarias.

