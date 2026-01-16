5 remedios caseros para los piojos que sí funcionan

¿Acaso existe algo más incómodo y molesto que tener piojos en el cabello? Esta terrible situación, que en casos de infestación se denomina pediculosis, afecta principalmente a niños en edad escolar, pero también se presenta en adultos.

Tener piojos en el cabello, que no está relacionado con la falta de higiene, puede provocar graves problemas de salud cuando no se atiende rápido y de manera efectiva. Estos diminutos insectos que succionan la sangre causan picazón, irritación y heridas en el cuero cabelludo debido al rascado.

Ante un caso confirmado, existen remedios caseros que han demostrado ser útiles como apoyo para eliminar piojos y liendres, siempre que se apliquen de forma correcta y constante. Eso sí, en infestaciones persistentes o severas, lo indicado es consultar con un médico o dermatólogo.

5 remedios caseros contra los piojos que sí funcionan

Lo primero es detectar y confirmar la presencia de piojos. Lo más útil y efectivo es peinar el cabello con una lendrera, en un lugar bien iluminado y revisar mechón por mechón. Una vez hecho, aplica los siguientes trucos:

1. Té de ruda para lavar el cabello

Según explica el portal Tua Saúde, la ruda es conocida por sus propiedades calmantes y repelentes. Su infusión puede ayudar a debilitar a los piojos y aliviar la picazón.

Hierve 40 gramos de hojas de ruda en un litro de agua durante 10 minutos. Deja reposar, cuela y aplica la infusión tibia sobre el cabello húmedo, asegurándote de cubrir todo el cuero cabelludo. Envuelve la cabeza con una toalla y deja actuar 30 minutos. Luego, lava con champú, aplica acondicionador y pasa la lendrera sin enjuagar.

2. Spray casero de citronela

La citronela actúa como repelente natural gracias a su aroma intenso, lo que ayuda a mantener alejados a los piojos.

Mezcla glicerina líquida, aceite de citronela, alcohol y agua en un frasco con atomizador. Aplica a diario en la raíz y el cabello, deja actuar unos minutos y pasa el peine fino. Luego lava el cabello de forma habitual. Este método es útil como complemento y prevención

3. Aceites naturales en el cuero cabelludo

Aceites como el de coco, lavanda, menta piperita y eucalipto pueden ayudar a asfixiar a los piojos y facilitar la eliminación de liendres.

Mezcla aceite de coco con unas gotas de los aceites esenciales. Aplica en todo el cuero cabelludo y deja actuar 20 minutos. Después, pasa la lendrera cuidadosamente y lava el cabello. Puede repetirse dos o tres veces al día durante varios días.

4. Alcohol alcanforado

El alcohol alcanforado se utiliza de forma tradicional para combatir piojos, aunque debe aplicarse con precaución.

Rocía una pequeña cantidad sobre el cuero cabelludo y el cabello seco, evitando contacto con ojos y mucosas. Deja actuar unos minutos y pasa el peine fino. No se recomienda en niños pequeños ni en pieles sensibles sin consultar antes con un profesional

5. Vinagre blanco o de manzana

El vinagre no mata a los piojos, pero ayuda a desprender las liendres adheridas al cabello gracias a su acidez.

Aplica vinagre tibio directamente sobre el cuero cabelludo o úsalo como último enjuague tras el lavado. Luego, pasa la lendrera con paciencia para retirar los restos.

Si después de varios días de tratamiento los piojos persisten, hay infecciones por rascado o el afectado es un bebé, una persona embarazada o con piel sensible, es fundamental acudir a un especialista. Y ojo: para los piojos NO se aplican insecticidas.

Cada piojo vive unos 30 días en el cabello y pone en promedio de 6 a 8 huevos por día, que en los 7 días posteriores eclosionan. Crédito: New Africa | Shutterstock

