Alcaraz habló sobre su separación con Ferrero: “Era un capítulo de mi vida que tenía que terminar”

El tenista español, Carlos Alcaraz, habló este viernes por primera vez de la ruptura profesional con su entrenador Juan Carlos Ferrero, con quien trabajó durante siete años, y aseguró que se trató de una “decisión mutua” y que se trataba de “un capítulo que tenía que terminar“.

En la previa de su debut en el Open de Australia, el murciano explicó en una rueda de prensa que la separación fue asumida “con normalidad y agradecimiento”, al tiempo que reafirmó su plena confianza en el equipo que le acompaña actualmente.

“Es un capítulo de mi vida cuyo final tenía que llegar ahora. Lo decidimos de esta forma y estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido junto a Juan Carlos. Gracias a él soy el jugador que soy hoy”, señaló Alcaraz, que subrayó que ambos mantienen una buena relación personal tras la ruptura profesional.

''We closed this chapter in mutual, we both are still friends with a good relationship''



World No 1 Carlos Alcaraz on his gratitude towards former coach Juan Carlos Ferrero after they split in December 2025 following seven years together 🫶 pic.twitter.com/o50JewbOwE — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 16, 2026

Separaron sus caminos en diciembre

El español anunció el pasado 17 de diciembre sobre el final de su relación deportiva con el entrenador y anunció a Samuel López, que ya trabajaba en el Team, como responsable en solitario de la carrera del tenista.

Ferrero se hizo cargo de la carrera de Alcaraz en 2018, cuando el tenista tenía 15 años, y todavía no estaba en el circuito ATP gracias, en gran parte, a la mediación de su agente, Albert Molina.

Sobre sus aspiraciones, el español no ocultó la importancia de completar el denominado “Career Grand Slam”, aunque evitó compararlo con otros grandes logros: “Completarlo sería algo impresionante, pero ganar tres Grand Slams también lo es. Es una decisión que necesitaría tiempo para pensar”.

Debutará ante Adam Walton, al que ya le ganó en junio de 2025 en Queen’s por 6-4, 7-6 (4).

Seguir leyendo:

Roger Federer revela con qué tenista se identifica más entre Alcaraz y Sinner

Ferrero rompe el silencio tras su ruptura con Carlos Alcaraz

Entrevista a Carlos Alcaraz: “Yo perfecto nunca voy a ser”