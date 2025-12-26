Ferrero rompe el silencio tras su ruptura con Carlos Alcaraz
Juan Carlos Ferrero reveló que tuvo varias diferencias con el equipo de Carlos Alcaraz en temas contractuales
Juan Carlos Ferrero habló sobre la ruptura con Carlos Alcaraz y reconoció sentirse dolido, aunque no cerró la puerta a trabajar con él en un futuro.
El entrenador español reveló, durante una entrevista con Marca, que hubo ciertos puntos en que no llegaron a un acuerdo en temas de contrato que terminó llevando a la ruptura entre el entrenador y tenista.
“Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos”, opina.
Ferrero admite estar dolido ante ruptura con Carlos Alcaraz
El entrenador comentó que terminó dolido tras dejar de trabajar con Alcaraz y que será doloroso verlo jugar en los torneos de cara al 2026.
Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar esta ruptura. No es algo tan fácil. Ahora mismo estoy dolido. Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos. Ahí entran muchas experiencias vividas. Creo que va a tomar un tiempo”, comentó.
A pesar de la decisión, Juan Carlos Ferrero no cerró la puerta definitivamente a entrenar en un futuro a Alcaraz y reconoce que seguirán siendo amigos y espera que se convierta en el mejor tenista.
“Yo quiero terminar bien con ellos. No estar de acuerdo en ciertos puntos no significa que no sigamos siendo amigos ni que no mantengamos muy buena relación. Le deseo a Carlos lo mejor y creo que tiene posibilidades de ser el mejor tenista de la historia. Es algo que he dicho en muchas ocasiones. Y, aunque no esté yo, tiene a gente alrededor que le puede preparar muy bien”, concluye.
