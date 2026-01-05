Incendio de 5 alarmas deja 3 heridos en un edificio de El Bronx, según FDNY

Tres personas resultaron heridas en medio de un incendio de cinco alarmas que se desató en un edificio de apartamentos de El Bronx la madrugada de este lunes, indicaron las autoridades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y el alcalde de la ciudad Zohran Mamdani.

Entre los heridos se encontraban dos bomberos y un civil, de acuerdo con el FDNY y el alcalde. Se informó que las lesiones fueron leves.

El fuego se desató en un edificio ubicado en Findlay Avenue y East 170th Street en Claremont alrededor de las 3:20 de la madrugada. Se actualizó a cinco alarmas luego de las 4:30 a.m.

Más de 250 bomberos y personal médico de emergencia se apersonaron en el sitio del siniestro, según FDNY. El edificio de cinco pisos cuenta con apartamentos y una tienda de delicatessen en la planta baja, informó Gothamist.

Early this morning, a five-alarm fire broke out on Findlay Avenue in Claremont. Three people, including two firefighters, were injured but thanks to the over 250 first responders who rushed to the scene, the building was evacuated without loss of life. I am grateful to FDNY and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 5, 2026

De acuerdo con el alcalde, el edificio fue evacuado sin pérdidas humanas. Los oficiales bomberiles dieron a conocer que el incendio fue controlado a las 7:15 de la mañana y que los bomberos están investigando su causa.

“Residentes, trabajadores y personas que viajan diariamente al trabajo en la zona deben esperar humo denso, cierres de calles y retrasos significativos en el tráfico”, escribió en X este lunes la agencia de Gestion de Emergencias de la ciudad.

Los funcionarios hicieron un llamado a los habitantes a evitar la zona si es posible y cerrar sus ventanas si viven cerca.

