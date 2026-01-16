Nueva York: el segundo mejor estado gastronómico de EE. UU.

Un reciente estudio destaca que Nueva York es el segundo estado con la mejor comida de los Estados Unidos, con una especial predilección por sus icónicas pizzas y los bagels. No es de extrañar, ya que las guías gastronómicas más prestigiosas han comprobado que las mejores porciones se encuentran en la Gran Manzana.

La “Ciudad de los Rascacielos” solo fue superada por California, donde destaca la inclinación hacia la comida auténtica mexicana. Según la encuesta realizada por HelloFresh y Talker Research, el “top 5” de los estados con mejor gastronomía se completa de la siguiente manera:

California: Líder por su oferta mexicana.

Líder por su oferta mexicana. Nueva York: Reconocida por su pizza de clase mundial.

Reconocida por su pizza de clase mundial. Texas: Los residentes defienden firmemente su famosa barbacoa .

Los residentes defienden firmemente su famosa . Luisiana: El estado con mayor orgullo culinario; el 94% de sus habitantes cree tener la mejor comida del país.

El estado con mayor orgullo culinario; el de sus habitantes cree tener la mejor comida del país. Florida: Cierra el cuadro de honor con su diversidad de sabores.

Por el contrario, los encuestados se mostraron mucho menos impresionados por la oferta de estados como Delaware, Indiana, Montana, Nebraska, Utah y Virginia Occidental, entre otros.

El valor de la cocina casera y la tradición

Michelle Doll Olson, gerente sénior de desarrollo culinario en HelloFresh EE. UU., destaca un punto vital: “La comida es la forma en que nos conectamos, compartimos historias y transmitimos tradiciones”.

En este 2026, la cocina se ha consolidado como el epicentro de la unión familiar. Los datos más relevantes del estudio muestran que:

El 37% de los estadounidenses priorizará las tradiciones culinarias este año.

de los estadounidenses priorizará las tradiciones culinarias este año. El 69% siente orgullo al preparar recetas tradicionales de su estado.

siente orgullo al preparar recetas tradicionales de su estado. El 53% se esfuerza por documentar y preservar estas recetas para el futuro.

¿Cuánto tiempo pasamos en la cocina?

A pesar de que el estadounidense promedio cocina unas 12 comidas a la semana en casa, el factor tiempo y las distracciones siguen siendo un reto:

Dedicamos unos 67 minutos al día a cocinar (equivalente a 17 días completos al año).

a cocinar (equivalente a 17 días completos al año). Solo dos de esas comidas se preparan en compañía.

se preparan en compañía. Las distracciones (móviles, televisión) están presentes en el 37% de los desayunos y el 21% de las cenas.

Estos datos revelan que a pesar del ritmo acelerado de vida, existe un deseo consciente de preservar el legado culinario. La pizza neoyorquina y la barbacoa texana no son solo platos; son parte de la identidad cultural que define a estas regiones.

Los platos favoritos en EE.UU.

Pescados y mariscos

Estados donde el agua dicta el menú.

Alaska: Mariscos y Muktuk.

Mariscos y Muktuk. Connecticut / Massachusetts / Rhode Island: Sopa de almejas, pasteles de pescado y pizza de mariscos.

Sopa de almejas, pasteles de pescado y pizza de mariscos. Florida: Mariscos y jugo de naranja natural.

Mariscos y jugo de naranja natural. Luisiana: Cangrejo de río, cocina Cajún y Gumbo.

Cangrejo de río, cocina Cajún y Gumbo. Maine: Langosta.

Langosta. Maryland: Pasteles de cangrejo (Crab cakes).

Pasteles de cangrejo (Crab cakes). Washington / Oregón: Salmón.

Salmón. Mississippi / Arkansas: Bagre (Catfish).

Barbacoas y carnes

Donde la parrilla y el ahumado son los protagonistas.

Texas / Kansas / Misuri / Tennessee / Carolina del Norte: Barbacoa (BBQ) y bistec.

Barbacoa (BBQ) y bistec. Oklahoma: Filete de pollo frito.

Filete de pollo frito. Wyoming / Montana: Bistec y caza silvestre.

Bistec y caza silvestre. Virginia: Jamón.

Jamón. Indiana / Iowa: Sándwich de lomo y chuletas de cerdo.

Comida urbana

Comida rápida icónica de las grandes ciudades.

Nueva York: Pizza y bagels con queso crema.

Pizza y bagels con queso crema. Illinois (Chicago): Pizza de masa gruesa (Deep Dish) y hot dogs estilo Chicago.

Pizza de masa gruesa (Deep Dish) y hot dogs estilo Chicago. Pensilvania: Cheesesteaks y pierogies.

Cheesesteaks y pierogies. Nueva Jersey: Sándwich Taylor de jamón, huevo y queso.

Sándwich Taylor de jamón, huevo y queso. Michigan / Arizona: Hot dogs (Coney Island y Sonorenses).

Hot dogs (Coney Island y Sonorenses). Minnesota: Hamburguesa “Jugosa Lucy”.

Hamburguesa “Jugosa Lucy”. Virginia Occidental: Rollitos de pepperoni.

Influencia Latina y del suroeste

Sabores picantes, frescos y con historia mexicana.

Nuevo México: Chiles verdes y enchiladas.

Chiles verdes y enchiladas. California: Comida mexicana y tacos de camarones.

Comida mexicana y tacos de camarones. Arizona / Nevada: Cocina mexicana y buffets.

Cocina mexicana y buffets. Colorado: Chile verde y “ostras” de las Montañas Rocosas.

Comida tradicional

Ingredientes básicos que definen una región.

Idaho: Patatas.

Patatas. Georgia: Zapatero (Cobbler) de melocotón.

Zapatero (Cobbler) de melocotón. Wisconsin: Queso y pescado frito.

Queso y pescado frito. Vermont: Jarabe de arce y macarrones con queso.

Jarabe de arce y macarrones con queso. Dakota del Sur / Utah: Pan frito, ensalada de gelatina y “papas para funeral”.

Pan frito, ensalada de gelatina y “papas para funeral”. Hawái: Laulau, Poke (Empujar) y Loco Moco.

Dulces, postres y snacks

El toque final de cada estado.

Alabama: Pudín de plátano.

Pudín de plátano. Ohio: Castaños de Indias (Buckeyes).

Castaños de Indias (Buckeyes). New Hampshire: Donas de sidra de manzana.

Donas de sidra de manzana. Florida: Pastel de lima (Key Lime Pie).

Sigue leyendo: