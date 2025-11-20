Cadáver estuvo picado en refrigerador de hogar en Nueva York dos años: sentencia tras escalofriante crimen

Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

McGee (48) confesó que mató a Kawsheen Gelzer, de 39 años, en una sórdida disputa por sexo, drogas e irrespeto en marzo de 2022. El mes pasado un jurado del Tribunal Supremo de Brooklyn lo declaró culpable y ayer el juez John Hecht lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional, reportó Daily News.

McGee y su esposa, Heather Stines, vivían en un apartamento en la avenida Nostrand, cerca de la calle Farragut, en Flatbush. Gelzer y otros les suministraban heroína y crack, según declaró la fiscal adjunta Cassandra Pond en un memorándum de sentencia, donde describió el horrendo crimen con detalle.

McGee incluso se hizo un tatuaje en el brazo para conmemorar el asesinato, según la fiscalía. Fuentes indicaron que el tatuaje parecía representar una cabeza cercenada y un cuchillo de cocina.

Stines, de 48 años, espera sentencia tras declararse culpable el 24 de octubre de 2024 de ocultamiento de cadáver y quebrantamiento de la libertad bajo fianza.

“Crueldad y el desprecio por la vida humana”

Durante la grotesca relación, Gelzer les proporcionaba drogas a McGee y Stines a cambio de favores sexuales de ella y de que le permitieran dormir en su sofá.

“Éste fue un acto de violencia profundamente perturbador cometido por un acusado que no sólo le arrebató la vida a un hombre, sino que además profanó su cuerpo. La crueldad y el desprecio por la vida humana demostrados en este caso son casi incomprensibles”, escribió el miércoles el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, en un comunicado.

El crimen sucedió en marzo de 2022, pero no fue descubierto hasta el 22 de enero de 2024, cuando NYPD halló el cadáver desmembrado de Gelzer en un apartamento en Flatbush. Luego, en abril de ese año, McGee fue extraditado a Nueva York, tras confesar -en una cárcel de Virginia donde estaba preso por otro caso- haber matado a su roommate Gelzer y luego cortado y almacenado el cadáver en el refrigerador de su apartamento en Brooklyn. Fue acusado de homicidio, robo, ocultación de un cadáver humano y manipulación de pruebas físicas.

Al parecer ambos hombres discutieron por drogas y falta de pago del alquiler y McGee mató a Gelzer con un martillo y cuchillo, dijo entonces Joseph Kenny, jefe de detectives de NYPD.

Gelzer había estado en el registro estatal de delincuentes sexuales desde que fue declarado culpable de abusar de un niño de 12 años en 2005. Al momento del crimen estaba compartiendo el apartamento con McGee y su esposa Stines

Tras discutir en una ocasión, McGee esperó que Gelzer se durmiera y lo golpeó con un martillo, dijo Kenny. “La víctima se despierta durante la paliza y en ese momento McGee saca un cuchillo y lo apuñala”.

Según McGee, su esposa estaba en casa pero no participó en el homicidio, y el cuerpo estuvo mutilado en su apartamento durante varios días hasta que comenzó a mostrar signos de descomposición. Luego el atacante desmembró el cuerpo de Gelzer de 6 pies de altura y 200 libras con una multiherramienta Leatherman y envolvió las piezas en bolsas negras, detalló Kenny, citando la confesión de McGee.

Colocó las bolsas en el refrigerador del apartamento, cerró la puerta con pegamento y lo envolvió con cinta adhesiva. Después McGee y su esposa robaron drogas de los bolsillos de la ropa de Gelzer y las fumaron, mientras compartían una botella de vodka, detalló entonces New York Post.

McGee dejó la ciudad en algún momento después de junio de 2023, dijo la policía de Nueva York y luego terminó preso en Chesapeake (Virginia) por otro delito: fraude de identidad.

La madre de Gelzer denunció su desaparición el 22 de abril de 2022, pero no fue descubierto hasta 2024, luego de que Crime Stoppers de NYPD recibiera una denuncia anónima. Al llegar los agentes Stine los dejó entrar y una vez allí la atención de la policía se centró en un refrigerador llamativamente sellado con cinta adhesiva. Cuando intentaron inspeccionarlo la inquilina supuestamente se puso combativa, lo que llevó a su arresto y posterior expulsión de la escena. Más tarde ella dijo que su marido había matado a un hombre y guardado el cuerpo en su frigorífico.

Los tatuajes distintivos de Gelzer, como se indica en sus registros de arresto, coincidían con los observados en el cuerpo, lo que ayudó en el proceso de identificación preliminar. Los investigadores le mostraron a Stines una foto de él mientras estaba en el hospital bajo evaluación psiquiátrica y ella lo identificó positivamente.

Tras el dramático descubrimiento, Stines fue arrestada y acusada de ocultar un cadáver humano. Su esposo McGee ya tenía 15 arrestos no violentos previos en Nueva York, Cincinnati y Kentucky, de donde es originaria Stine. Lo buscaban por siete robos en Nueva York en el momento del homicidio de Gelzer.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En septiembre un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

En febrero de este año NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En noviembre Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En otro caso similar en marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.