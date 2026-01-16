Piden $6.25 millones de dólares por la casa donde murió Gene Hackman y su esposa

La propiedad en Santa Fe, Nuevo México, donde murieron Gene Hackman y Betsy Arakawa entrará mercado de bienes raíces por $6.25 millones de dólares. Esta residencia entraría al mercado casi un año después de su muerte.

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en la propiedad el 27 de febrero del año pasado, aunque sus muertes se dieron mucho antes. Según la autopsia final se pudo determinar que ella murió antes que él, Arakawa falleció a causa de hantavirus. Sobre el actor: “La autopsia mostró una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva severa, con colocación de stents en la arteria coronaria y un injerto de bypass (una técnica quirúrgica que crea una nueva ruta para el flujo sanguíneo o de alimentos, para evitar una obstrucción), así como un reemplazo previo de la válvula aórtica”.

La propiedad en venta fue comprada por Hackman a inicios de los 90, solo tenían un lote de más de 50 acres y ellos mismos se encargaron de construir desde cero la casa principal en 1997.

Esta propiedad está ubicada específicamente en Summit y su casa principal tiene una extensión 18,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

‘The Wall Street Journal’ conversó con los agentes de bienes raíces encargados de la venta, y estos declararon que el precio de venta se puso según lo que ellos creen que es su valor, tomando en cuenta los precios actuales en el mercado de bienes raíces.

Las agentes también tienen en cuenta cuáles son los contras a los que se enfrentan para lograr venderla. “Habrá compradores que simplemente se resistan a comprar una propiedad donde haya ocurrido un fallecimiento. Hay otros compradores a quienes eso no les importa. Estamos vendiendo la propiedad por sus virtudes y todos sus aspectos positivos”, dijo Tara S. Earley de Sotheby’s International Realty.

