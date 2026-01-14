Yolanda Hadid retira del mercado su granja en Pensilvania

En noviembre del año pasado, Yolanda Hadid pensó que había encontrado un comprador para su granja en Pensilvania, pero pocos días después la negociación se cayó y la propiedad siguió estando disponible en el mercado. Ahora se ha revelado que el sitio no está disponible.

Por ahora, la madre de Gigi y Bella Hadid no ha revelado si cambió de planes con la venta de la propiedad o si más bien es una estrategia y regresará al mercado con un ajuste de precio. Hay que recordar que esta propiedad es muy valiosa para ella, pues se convirtió en un refugio para ella y sus hijas.

“Hace ocho años, tras mi divorcio y años de lucha contra la enfermedad neurológica crónica de Lyme, necesitaba alejarme del bullicio de la ciudad”, contó Hadid en su momento sobre su mudanza a Pensilvania.

Aunque quiere deshacerse de esta granja llena de lujos, Hadid también invirtió en otra propiedad muy cercana y se asegura que está haciendo reformas en el sitio. Habría pagado $4 millones de dólares por la nueva propiedad.

Regresando a la granja que estaba en venta, se tiene que decir que lo que esperaba recibir por el sitio era $10.8 millones de dólares y lo que ella pagó por el sitio en 2017 fue $3.99 millones de dólares. Además del precio de compra, hay que tomar en cuenta que Hadid también invirtió dinero en hacer reformas en el sitio.

La venta de la propiedad estaba a cargo de uno de los agentes de bienes raíces más famosos entre las estrellas, Carl Gambino, y en el listado la describía como “una extraordinaria finca en Solebury alberga más de tres siglos de historia, belleza y conservación”.

La casa principal es de 6,907 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior, el listado decía que está “elegantemente modernizada que conserva el encanto de antaño”.

