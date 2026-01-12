Martha Plimpton recibió $2.6 millones de dólares por su casa en Brooklyn

La actriz Martha Plimpton es parte del elenco de la serie ‘Task’, protagonizada por Mark Ruffalo, la cual ha sido parte de la temporada de premios. Al mismo tiempo que Ruffalo en nominado a premios, ella ha cerrado la venta de la casa en Brooklyn, Nueva York, que le perteneció durante más de una década.

La venta de la propiedad se cerró por $2.6 millones de dólares, una cifra superior a los $1.3 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2013. Habría decidido vender la propiedad al mismo tiempo que se mudó a Londres, Inglaterra.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe el sitio como una residencia “ubicada en una tranquila cuadra residencial arbolada en el histórico Prospect Lefferts Gardens, esta espaciosa casa cuenta con elegantes detalles de preguerra combinados con los lujos modernos que uno desea en un hogar”.

Además de las características de la casa, su ubicación fue una de las características que más atrajo a Plimpton. En una entrevista con ‘The New York Times’, dijo: “Cobble Hill y Park Slope me resultaron un poco cursis. En este barrio hay familias de todas las edades, razas y grupos demográficos”.

La casa tiene una extensión de 2,796 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, el listado dice: “Entre por la puerta principal y llegue al amplio porche que se extiende a lo largo de la casa. Una vez dentro, elija entre las numerosas salas de entretenimiento para relajarse y disfrutar. La sala de estar cuenta con su chimenea de leña revestida de mármol y repisa original, flanqueada por estanterías empotradas, y un gran ventanal que da al porche”.

