Revelan primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider

Tras un largo periodo sin novedades, la ambiciosa serie de Tomb Raider desarrollada por Phoebe Waller-Bridge para Prime Video por fin presentó su primer adelanto oficial.

La imagen inicial de la producción revela a la actriz británica Sophie Turner caracterizada como Lara Croft, la célebre heroína de la franquicia de videojuegos, una elección de reparto que, pese a la expectativa generada, no terminó de convencer a una parte de los seguidores.

Prime Video define esta versión del personaje como “feroz“, y todo apunta a que la interpretación de Turner buscará respetar en gran medida la esencia del videojuego, retomando parte de la osadía y la personalidad que Angelina Jolie imprimió a Croft en las dos cintas de Tomb Raider estrenadas a comienzos de los años 2000. Posteriormente, Alicia Vikander encarnó a la aventurera en el reinicio cinematográfico de 2018, un intento por iniciar una nueva saga que no logró consolidarse.

El elenco de la serie se completa con Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

Aun así, el enfoque que Waller-Bridge, creadora de ‘Fleabag’, pretende darle a Tomb Raider y a Lara Croft todavía no se ha definido por completo, aunque la guionista es reconocida por su habilidad para retratar mujeres inteligentes, fuertes y difíciles de engañar.

Aunque por ahora, Prime Video no ha anunciado una fecha concreta de estreno para Tomb Raider, se tiene previsto que la serie llegue a la plataforma en 2027.

