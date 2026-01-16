‘Viene más grande que nunca’: Javier Poza y Jimena Gállego hablan de La Casa de los Famosos 6

Una nueva temporada de La Casa de los Famosos 6 se acerca. El reality show tendrá en esta edición más sorpresas y prometen también que será una entrega mucho más grande que las anteriores.

Javier Poza y Jimena Gállego, quienes conducen el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo, han dado algunos detalles de lo que el público puede esperar en esta oportunidad.

“El próximo mes de febrero regresamos con La Casa de los Famosos”, dijo el presentador mexicano, mientras que su compañera afirmó: “En esta temporada va a haber muchas sorpresas. Créanme, viene más grande que nunca y se van a divertir”.

Regresa La Casa de los Famosos

Ambos invitaron a los fans a estar atentos a los distintos anuncios que harán del reality show, pues creen que esta temporada será inolvidable. “No se la pueden perder. Yo estoy contando los días”, dijo Javier Poza.

Ante este video, el público se ha emocionado y les ha dejado mensajes como: “Melissa Gate tiene que estar”, “Ya esperando y me dejaré sorprender”, “Ayy, que empiece ya”, “Yo solo con ver al guapo de Javier Poza me gusta mucho el show”.

Otros comentaron: “Sabemos que lo volverán a hacer increíble”.

La Casa de los Famosos 6 promete una nueva temporada con un elenco renovado de habitantes, quienes deberán dar contenido suficiente para conectar con el público y así avanzar lo más que puedan dentro de la competencia.

Los participantes deberán enfrentar distintos desafíos y cambios que la Jefa hace en el juego con la intención de hacer más emocionantes los días que estén encerrados en la mansión.

Todo esto ocurre mientras los graban las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, procurando que la audiencia no se pierda detalles de todo lo que ocurre en la famosa casa de la televisión.

Sigue leyendo:

· Cristina Porta llega a Hoy Día e ignora a Aleska Génesis

· El reencuentro de Aleska Génesis y Clovis Nienow en Hoy Día

· Aleska Génesis y Luca podrían reencontrarse en Telemundo