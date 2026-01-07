Marina de Guerra de EE.UU. alquiló parte del Aeropuerto Mercedita en Ponce, Puerto Rico

NUEVA YORK – La Autoridad de los Puertos en Puerto Rico (AP) confirmó que la Marina de Guerra de Estados Unidos está alquilando las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mercedita en Ponce para fines militares en medio de la escalada en el conflicto entre el país del norte y Venezuela.

La información trascendió este martes, menos de una semana después de que la Administración Trump ordenara el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Norberto Negrón Díaz, el director de la Autoridad, declaró a El Nuevo Día que el acuerdo con la Marina se concretó el 30 de diciembre.

“El United States Navy (Marina de Guerra) fue la rama militar que estaba pendiente de las facilidades. Les gustó Ponce, así que nosotros, el 30 de diciembre, entramos a un acuerdo con ellos por, aproximadamente, $8,400, $8,500 mensuales”, indicó el funcionario al referido rotativo en medio de un evento gubernamental en Canóvanas.

De acuerdo con los datos provistos por Negrón Díaz, las autoridades militares van a ocupar parte de la rampa general y parte de la comercial del aeropuerto.

“Son maniobras de logística. Lo mismo que está pasando en Ceiba y en Aguadilla. (Pero) son distintos operativos, distintas prácticas de logística militares. Van a estar ahí hasta mayo del 2026. No hemos recibido ninguna notificación de que se van a extender”, especificó Negrón Díaz.

Con la renta, Mercedita se convirtió en el tercer espacio con capacidad aérea que la milicia estadounidense utiliza en Puerto Rico desde que en septiembre incrementó el despliegue de efectivos y otros recursos al territorio como resultado de la escalada en las tensiones con Venezuela.

Justo después del operativo que culminó el 3 de diciembre con el arresto de Maduro y Flores, los vuelos hacia y desde ese aeropuerto, así como los del Rafael Hernández, en Aguadilla, y Luis Muñiz Marín, en Carolina, resultaron afectados por la restricción del espacio aéreo ordenado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

En el caso de la antigua Estación Naval Roosevelt Roads en Ceiba, el Aeropuerto José Aponte de la Torre, también está siendo utilizado para labores militares. Aviones de combate llevan aterrizando y despegando del lugar desde que inició la “remilitarización”.

Para la utilización de los aeropuertos de Aguadilla y Ceiba, la AP mantiene un acuerdo de colaboración bajo el que el gobierno de EE.UU. le paga unos $5 millones anuales.

Por su condición de territorio, Puerto Rico no cuenta con su propia milicia. Los puertorriqueños sirven en las Fuerzas Armadas estadounidenses desde principios del siglo pasado.

Instalaciones militares en el archipiélago han sido parte clave de la estrategia geopolítica de EE.UU. en la región y más allá, mínimo, desde los años 40.

Aquí puedes leer más sobre el papel que ha jugado la isla para adelantar los intereses económicos y políticos de EE.UU.

