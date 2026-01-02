Angelina Jolie se reunió con refugiados y voluntarios en la frontera de la Franja de Gaza

La actriz Angelina Jolie visitó el lado egipcio del cruce de Rafah hacia Gaza este viernes 2 de enero de 2026.

Medios locales indicaron que la afamada actriz y productora realizó la visita para ver la condición de los palestinos heridos trasladados a Egipto y para revisar las entregas de ayuda al territorio devastado.

Jolie fue acompañada por una delegación estadounidense y recibida por funcionarios. Durante su visita, la ganadora del Oscar se reunió con miembros de la Media Luna Roja y conductores de camiones que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza. De acuerdo con France 24, un voluntario le dijo a Angelina Jolie que “hay miles de camiones de ayuda esperando” en el cruce fronterizo.

El cruce de Rafah es un punto geográfico particularmente importante en el cruce entre Egipto y la Franja de Gaza palestina. Esta ha sido una zona vital en el paso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto entre Israel y Palestina hace dos años.

Angelina Jolie saluda a los trabajadores de la Media Luna Roja durante su visita al cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza. Crédito: Emad Elgebaly | AP

El cruce fronterizo debía reabrirse tras el decreto de alto al fuego desde octubre, pero hasta ahora ha permanecido cerrado. El envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza es de vital importancia. Según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás, al menos 70.000 personas han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás hace dos años.

Angelina Jolie es una de las actrices más importantes de Hollywood y ha participado en grandes éxitos de la gran pantalla como ‘El Coleccionista de Huesos’, ‘Maléfica’, ‘Inocencia Interrumpida’, entre otros títulos. Además de su exitoso trabajo como actriz y productora, también ha destacado por su labor humanitaria a la que le ha dedicado buena parte de su vida.

Fue designada como enviada especial de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados durante más de 20 años, pero a fines de 2022 renunció a su cargo asegurando que quería trabajar en labores humanitarias más amplias.

