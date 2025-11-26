Jomari Goyso opina sobre el Miss Universo: “Es un negocio”

La pasada edición del Miss Universo continúa dando de qué hablar. El triunfo de la mexicana Fátima Bosch ha sido eclipsado por los constantes señalamientos de falta de transparencia en los resultados del certamen. Además, el director del Miss Universo, Raúl Rocha, aseguró que Miss Costa de Marfil no ganó el certamen debido a que necesita visa para entrar a más de 170 países, una declaración que causó indignación.

Sobre este tema se conversó en el programa ‘Desiguales’ en donde el experto en moda y belleza de Univision, Jomari Goyso participó como invitado especial.

La conductora Adamari Lopez preguntó si el certamen Miss Universo “está lleno de injusticias”. Ante esto, Goyso respondió que este certamen es “un negocio” en el que la organización prioriza el dinero.

“¿Cuántas reinas de belleza han contado todo lo que han pasado para llegar ahí y todas las cosas que les han pasado a ellas? Pero la gente no escucha. Creo que el gran problema es que la gente piensa que estamos peleando países por ver quién es la más bonita. Y, ¿qué es la organización? La finalidad del Miss Universo es elegir a una mujer que sea la imagen de una organización, promover la causa social y servir de portavoz a esa organización. Es una empresa, es un negocio y en un negocio toman decisiones basadas en el dinero”, dijo Goyso en el programa.

Adamari López retomó las declaraciones de Raúl Rocha sobre la razón por la que Olivia Yacé (Miss Costa de Marfil), una de las favoritas de la gala, no ganó el certamen. La presentadora puertorriqueña aseguró que si bien se trataba de un negocio, debe haber igualdad de oportunidades para todas las participantes.

“Si tú me dices que no me vas a ayudar si yo salgo ganadora para obtener una visa para poder representar a tu organización entonces no es justo”, opinó Adamari López.

Jomari Goyso insistió en que estos certámenes se trataba de un negocio y recordó cuando fue jurado en el Miss Venezuela. “Éramos ocho jurados, todos los jurados hablábamos entre nosotros y realmente ganó una chica que ninguno de nosotros habíamos votado”.

El experto en moda y belleza opinó que lo único importante en los concursos de belleza es el aspecto físico y que la personalidad pasa a un segundo plano. Además, señaló que se prioriza a las candidatas que encajan en ciertos estereotipos de belleza.

El pasado 21 de noviembre Fátima Bosch, Miss México, se convirtió en la ganadora del Miss Universo. Previamente un juez del certamen, llamado Omar Harfouch, renunció a su cargo tras denunciar falta de transparencia en el certamen. Luego llamó a Bosch una “falsa ganadora”. También dijo que Raúl Rocha presuntamente instó al jurado a votar por Bosch por los negocios que tendría con el padre de la modelo, quien es un alto ejecutivo de Pemex. Esta acusación ha sido rechazada tanto por Pemex como por Rocha.

