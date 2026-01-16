Julio Iglesias respondió a las acusaciones de abuso sexual: “Nunca había sentido tanta maldad”

El cantante español Julio Iglesias se pronunció tras las acusaciones de abuso sexual de dos empleadas que trabajaron con el músico en sus casas de República Dominicana y Bahamas en 2021.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el artista aseguró que las acusaciones en su contra son “absolutamente falsas” y dijo que le “causan una gran tristeza”.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, comenzó escribiendo el cantante en el comunicado.

Iglesias aseguró que defenderá su “dignidad” y agradeció a las personas que le han apoyado en estos momentos tan difíciles.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, dijo.

La revista HOLA! se comunicó con el músico e informó que está preparando su defensa. “Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, dice la revista citando una conversación que sostuvo con el cantante.

Hace pocos días elDiario.es y Univision Noticias publicaron una investigación conjunta en la que se exponen los testimonios de dos extrabajadoras de Julio Iglesas que señalaron haber sido víctimas de abuso sexual, acoso y tocamientos indebidos por parte del cantante.

La Fiscalía española ha iniciado una investigación en contra del cantante luego de las acusaciones de las extrabajadoras. Las investigaciones se encuentran en una fase preliminar

Ana Redondo, ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, pidió que se investigue a fondo el caso. “Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión”, escribió la funcionaria en la red social X.

