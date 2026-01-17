Falleció Rocco Commisso, ex dueño de NY Cosmos, a los 76 años

Rocco Commisso, empresario italoestadounidense y figura clave en el desarrollo del New York Cosmos y del fútbol moderno, falleció este sábado a los 76 años, según confirmó la Fiorentina, club del que era presidente.

Su legado trasciende fronteras y une dos mundos: Estados Unidos e Italia, con el balón como eje central de su vida.

Falleció Rocco Commisso, impulsor del New York Cosmos y dirigente del fútbol

Nacido en Calabria, al sur de Italia, Commisso emigró a Estados Unidos con apenas 12 años. Allí construyó una carrera empresarial de enorme éxito que le permitió, décadas más tarde, invertir en el fútbol. Aunque dedicó gran parte de su vida a la industria de las telecomunicaciones, nunca se desligó del deporte que marcó su juventud.

We are deeply saddened to learn of the passing of ACF Fiorentina president, Rocco Commisso.



Fiorentina reached the #UECL final in both 2023 and 2024, as well as a Coppa Italia final, under Commisso’s leadership.



"The two Conference League finals proudly projected Fiorentina… pic.twitter.com/Ebgdgc31av — UEFA (@UEFA) January 17, 2026

Antes de convertirse en propietario de clubes, fue futbolista universitario con los Columbia Lions, equipo de la Universidad de Columbia, donde estudió ingeniería industrial gracias a una beca. Incluso llegó a probar con la selección de Estados Unidos en el proceso previo a los Juegos Olímpicos de 1972, una experiencia que reforzó su vínculo con el fútbol norteamericano.

El New York Cosmos, la puerta de Commisso al fútbol profesional

La relación directa de Rocco Commisso con la gestión futbolística comenzó en enero de 2017, cuando adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol estadounidense.

Commisso permaneció como propietario del club hasta julio de 2025, cuando el Cosmos fue adquirido por North Jersey Pro Soccer.

No obstante, la familia Commisso conservó una participación minoritaria, reflejo del vínculo emocional que mantuvo con la institución neoyorquina.

Tras su etapa inicial con el New York Cosmos, Commisso decidió volver a sus raíces. En 2019, luego de no concretar la compra del Milan, adquirió la Fiorentina por una cifra cercana a los 170 millones de euros.

Florencia se convirtió en su segunda casa y la ‘Fiore’, en el proyecto más personal de su carrera deportiva.

Durante su mandato, el club vivió una etapa competitiva destacada:

Dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024)



(2023 y 2024) Una semifinal europea (2025)



(2025) Una semifinal de Copa Italia (2023)



