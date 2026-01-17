Gobierno de Puerto Rico busca extender contratos para presencia militar en aeropuertos como el Mercedita

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anticipó este viernes que su Administración buscará renovar los contratos con las autoridades militares estadounidenses para que sigan movilizando soldados y otros recursos a aeropuertos como el Internacional Mercedita en Ponce.

Aunque no pudo anticipar si habrá mayor presencia militar en los próximos meses en ese aeródromo, así como en el de Aguadilla y Ceiba, apostó a que los acuerdos vigentes se estarían extendiendo.

“Hay unas operaciones que se mueven, porque estaban reforzando lo que ocurrió en Venezuela, y hay otras que llegan. Así que no te puedo decir que es que va a aumentar la presencia (militar). Hay unos que se van, hay otros que llegan”, explicó la primera ejecutiva en medio de un evento en la Ciudad Señorial para anunciar una inversión de más de $19 millones en fondos federales para infraestructura en el aeropuerto.

“Por ejemplo, en el área de la base Muñiz, nosotros esperamos que tengamos más actividad. Estamos haciendo coordinaciones con otras guardias nacionales para transferencia de equipos a Puerto Rico que nos permitan tener mayor movilidad y tener también más puertorriqueños que están destacados en otras jurisdicciones, que se puedan destacar aquí”, añadió González según citó un reporte de El Vocero.

La gobernadora argumentó que ven los acuerdos con la Armada de Estados Unidos como cualquier contrato comercial.

El director de la Autoridad de los Puertos (AP), Norberto Negrón, especificó que el “contrato con US Navy que está hasta mayo de este año es de $8,750 mensuales”, en referencia al caso de Ponce.

“Con el favor de Dios podemos renovarlo”, agregó en respuesta a un comentario de la gobernadora en esa dirección.

González insistió en que la presencia de militares a lo largo de la isla tiene un efecto económico positivo en cadena.

“Esto le deja dinero a la Autoridad del Puerto de Ponce. Esto es un cliente como cualquier otro, y hay que verlo de esa manera. Yo creo que eso también afianza nuestra seguridad. El hecho de que tengas a Aguadilla, Arroyo, Salinas, Ponce, San Juan, Carolina, Ceiba…Esa actividad, yo les puedo decir que, en el caso de Ceiba, el alcalde me estaba diciendo que le abrieron cuatro negocios nuevos de comida, porque toda la gente que llega ahí tiene que abastecerse, esto sin incluir las actividades de catering que se abastecen de las mismas zonas; sin incluir las noches de hotel que se quedan también en las mismas zonas. Así que no es un alquiler nada más, es la actividad que genera cada participación, y esto tiene un impacto directo en la economía de Puerto Rico. Claro que es bueno”, abundó.

En medio de la escalada en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela que se tradujo en la captura de Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero, aviones de combate, soldados y otros recursos de la milicia han sido desplegados al territorio.

El incremento en la presencia militar desde septiembre pasado ha puesto de relieve el papel estratégico de Puerto Rico en términos de la seguridad nacional. El Aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba y el Rafael Hernández de Aguadilla también acogen a las fuerzas militares.

Para los opositores, la movilización demuestra la falta de autonomía del territorio y representa una ocupación de los terrenos de la isla, además de que deja expuesto a Puerto Rico a represalias de otros países. Economistas han planteado, además, que, en lugar de apostar a la presencia militar que, probablemente, será temporal, para inyección económica, el gobierno estatal y los ayuntamientos deben promover la inversión a largo plazo a través de proyectos de infraestructura que ayuden a impulsar industrias como la del turismo y la aeroespacial.

En el evento de ayer se colocó la primera piedra de la tercera ronda de inversión para las obras de rehabilitación estructural en el aeropuerto Mercedita.

Entre otras cosas, se busca convertir el actual pasillo exterior en un espacio interior moderno con aire acondicionado, “para mejorar la comodidad, seguridad y experiencia de los pasajeros”. Además se expanderán las áreas de facturación y TSA (Administración Federal de Transporte) y se reubicará la estación de la Policía.

De acuerdo con el comunicado de La Fortaleza, los $19.3 millones de inversión en este aeropuerto se dividen en $782,345 (20 de julio 2025) para nuevos sistemas de drenaje para controlar inundaciones. Lo anterior solo se ha hecho dos veces, en 1973 y 1994. Otros $15,646,216 (8 de agosto de 2025) son para los trabajos de rehabilitación y mejoras permanentes en la sección Este del “taxiway” A y varios conectores. De $2,970,000 (anunciados ayer), el 90% son cubiertos por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el 10% corresponden al pareo local, financiado a través del Programa CDBG-DR, administrado por el Departamento de la Vivienda.

Sigue leyendo:

Despliegue militar de EE.UU. en Puerto Rico demuestra la falta de autonomía del territorio, asegura experto

Alcalde de Ceiba, Puerto Rico, sobre despliegue de soldados de EE.UU. en antigua base: “Nosotros somos un pueblo militar”

Marina de Guerra de EE.UU. alquiló parte del Aeropuerto Mercedita en Ponce, Puerto Rico

