Kate del Castillo publica video contra las corridas de toros

La actriz Kate del Castillo envió un mensaje contra las corridas de toros en Guadalajara, una práctica que considera debe ser erradicada.

La protagonista de La reina del sur subió un video a su cuenta en Instagram en el que afirmó: “Hola a todos, feliz fin de semana a todos. Me levanté con una noticia muy triste y por eso me dirijo a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, con todo mi respeto, pero con una preocupación profunda y de verdad muy urgente. Las corridas de toros anunciadas para este 25 de enero en Guadalajara no es un tema menor”.

Luego de esto, consideró que el tema principal es que se debe exhortar a la protección de animales. “No podemos llamar espectáculo a un acto que existe gracias al sufrimiento. No podemos llamarlo ‘fiesta’ cuando lo que hay es miedo y dolor. Y no podemos seguir justificándolo como tradición cuando hoy entendemos con claridad lo que eso implica para un animal”.

La famosa también comentó: “Un animal que está siendo torturado y, bueno, finalmente asesinado en público para entretenimiento. Cabe mencionar que ningún toro decide estar ahí. A mí esto me duele. Me duele que normalicemos la crueldad y me duele pensar en lo que un niño aprende cuando ve que la violencia se aplaude”.

En su mensaje a Delgadillo le enfatizó: “Usted tiene la oportunidad histórica de demostrar que el gobierno puede representar la empatía y la justicia. Estoy segura también que usted entiende que la cultura no se construye con sangre. La tauromaquia no es cultura, es tortura”.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a su declaración con mensajes como: “Las corridas de toros deberían ser prohibidas a nivel mundial”, “Totalmente mi apoyo, querida”, “Bravo, me representa esta mujer”.

