Kate del Castillo compartió su experiencia tras el sismo en México: “Salí descalza”

Kate del Castillo, a través de sus historias de la red social Instagram, compartió cómo fue su experiencia tras haber estado en México y sentir el sismo de magnitud 6.5, reseñado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) alrededor de las 07:58 am.

La protagonista de “La Reina del Sur” comenzó preguntándole a sus seguidores cómo estaban después de haber sentido el movimiento telúrico que, sin duda alguna, generó temor en los ciudadanos. Agregó que en el momento en que ocurrió ese suceso, ella estaba dormida; además, explicó que cuando se queda en un hotel busca alojarse en planta baja para evitar cualquier eventualidad.

“¿Cómo les va después del susto? Yo estoy aquí en Ciudad de México, y ¿qué onda con la alarma? Sonó mi teléfono, estaba yo bien dormida, y así de, ¿qué pedo?, ¿qué va a pasar?, ¿ahora qué hago? La verdad sí me agarró medio sin saber qué onda, la verdad. Por eso, cuando vengo a México, siempre me quedo en planta baja; no, qué susto”, dijo en sus videos.

Del Castillo mencionó que fue un momento de incertidumbre y logró reaccionar rápido para buscar algo de ropa porque de lo contrario le hubiese tocado salir sin ropa. Sin embargo, detalló que no tuvo otra opción que abandonar la habitación del hotel en el que estaba con algún tipo de calzado, así como tampoco le dio tiempo de peinarse debido a la emergencia.

“La verdad si estuvo muy fuerte, salí a la calle; menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima; si no, hubiera salido encuerada. Eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahora. La verdad, qué pinche susto. Me voy a comer un panecito para el susto”, dijo la actriz.

