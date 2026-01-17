Senegal se queja de trato injusto antes de final contra Marruecos en Copa Africana

La selección de Senegal encendió la previa de la final de la Copa Africana de Naciones con una queja formal por lo que considera un trato injusto por parte de la organización en Marruecos.

A pocas horas del duelo decisivo del domingo ante el país anfitrión, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) denunció deficiencias en seguridad, alojamiento, logística de entrenamientos y asignación de entradas para sus aficionados.

Communiqué FSF : Préoccupations relatives à l’organisation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 👇 pic.twitter.com/dLvIUgUPqY — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) January 16, 2026

Senegal denuncia trato injusto antes de la final de la Copa Africana

Uno de los puntos más sensibles del reclamo se refiere a la falta de seguridad durante la llegada del equipo. Los jugadores de Senegal viajaron en tren desde Tánger a Rabat el viernes y, según la FSF, se encontraron con una “clara falta de medidas de seguridad adecuadas”.

La federación advirtió que esta situación expuso a jugadores y cuerpo técnico a aglomeraciones y riesgos que no están a la altura de los estándares exigidos en una final de la Copa Africana, ni del prestigio del evento.

La FSF también reveló que tuvo que presentar una queja formal por escrito para obtener un alojamiento hotelero adecuado tras su llegada a Rabat. Aunque no detalló las condiciones del hospedaje inicialmente ofrecido, subrayó que no cumplía con lo esperado para una selección finalista.

Otro foco del conflicto es la sede de entrenamiento. Senegal notificó a la CAF su “rechazo categórico” a entrenar en el Complejo Mohammed VI, lugar donde Marruecos ha tenido su base durante todo el torneo y donde también entrenará el sábado.

Asignación de entradas, un punto de tensión con la CAF

La FSF calificó como “preocupante” la asignación de entradas para sus aficionados. Según explicó, solo pudo adquirir 2.850 boletos, el máximo autorizado por la CAF, una cifra que considera insuficiente dada la alta demanda del público senegalés.

La federación lamentó las restricciones impuestas, señalando que perjudican a su afición, especialmente en un estadio con capacidad para 69.500 espectadores, donde Marruecos ha contado con un respaldo masivo durante todo el torneo.

La final de la Copa Africana de Naciones enfrenta a dos selecciones con historia reciente. Marruecos busca poner fin a una espera de 50 años para conquistar su segundo título continental, mientras que Senegal, campeón en 2021, aspira también a su segundo cetro.

