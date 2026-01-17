Registros revelan que la DEA investigó a Delcy Rodríguez durante años mientras ascendía en el poder en Venezuela

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos mantuvo durante años bajo investigación a Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, incluso mientras el presidente Donald Trump la presentaba como una figura con la que Washington podría trabajar tras la captura de Nicolás Maduro.

Así lo reveló una investigación de The Associated Press, que accedió a documentos internos y testimonios de funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con esos registros, la DEA elaboró desde al menos 2018 un expediente de inteligencia detallado sobre Rodríguez y, en 2022, la catalogó como “objetivo prioritario”, una designación interna que la agencia reserva para sospechosos considerados de alto impacto en el tráfico de drogas y otras redes criminales.

Esta clasificación permite asignar más recursos y personal a las investigaciones, aunque no implica una acusación formal.

Según la información recopilada por AP, el nombre de Rodríguez aparece en casi una docena de investigaciones abiertas por la DEA, algunas de ellas aún activas, que involucran oficinas en varios países de América Latina y en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Phoenix.

Funcionarios actuales y retirados de la agencia, que hablaron bajo anonimato, señalaron que el interés en Rodríguez fue constante durante su etapa como vicepresidenta, cargo que ocupó desde 2018 hasta la caída de Maduro.

Los documentos no explican con precisión por qué fue elevada a la categoría de “objetivo prioritario”, aunque exfiscales y especialistas consultados por AP indicaron que su cercanía al núcleo del poder chavista y su creciente influencia política la pusieron automáticamente en el radar de las agencias estadounidenses.

Entre los elementos que figuran en los archivos de la DEA hay señalamientos de presunto lavado de dinero, contrabando de oro y vínculos con figuras importantes del entramado económico del chavismo.

Un informante confidencial aseguró en 2021 que Delcy Rodríguez utilizaba hoteles en la Isla de Margarita como fachada para operaciones financieras irregulares. Estados Unidos considera desde hace años a esa isla un punto estratégico para rutas del narcotráfico hacia el Caribe y Europa.

Los registros también reflejan el interés de los investigadores en contratos gubernamentales otorgados a Alex Saab, empresario cercano a Maduro, arrestado en 2020 por lavado de dinero y posteriormente indultado en 2023 por el presidente estadounidense Joe Biden en un intercambio de prisioneros.

Pese a ese indulto, algunas líneas de investigación relacionadas con Saab y su entorno siguen abiertas.

A pesar de este historial, Rodríguez nunca ha sido acusada formalmente por Estados Unidos ni figura entre los altos funcionarios venezolanos imputados por narcotráfico junto a Maduro. Tampoco las sanciones que le impuso Washington en 2018 —y previamente la Unión Europea— estuvieron vinculadas a delitos financieros, sino a su papel en la consolidación del régimen autoritario.

Tras la captura de Maduro, Trump adoptó un tono marcadamente distinto hacia Rodríguez. El mandatario la elogió públicamente, la calificó como una “persona estupenda” y destacó su comunicación directa con altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump, además, aseguró que mantuvo una “muy buena conversación” con Rodríguez. Esto, antes de que la funcionaria se reuniera el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.

La líder opositora María Corina Machado afirmó, tras reunirse con Trump, quela justicia estadounidense “tiene suficiente información” sobre Rodríguez y que su perfil “es bastante claro”.

