Director de la CIA viajó a Caracas y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez

El director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, viajó este jueves a Caracas, Venezuela, para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, en lo que se considera el mayor contacto oficial entre Estados Unidos y las nuevas autoridades venezolanas tras la captura del exlíder Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La información fue reportada por The New York Times y confirmada por varios funcionarios.

John Ratcliffe en Caracas. Foro: CIA / EFE

La reunión, que duró alrededor de dos horas, se realizó bajo instrucciones del presidente Donald Trump y tuvo el objetivo de fortalecer la relación bilateral y explorar ámbitos de cooperación futura entre ambas naciones, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

El mismo día en que Ratcliffe llegó a Caracas, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con Trump en la Casa Blanca.

De acuerdo con las fuentes, el director de la CIA y Rodríguez discutieron posibles áreas de colaboración económica, así como la importancia de que Venezuela no vuelva a ser un “refugio seguro” para grupos adversarios de Estados Unidos, incluidos narcotraficantes.

La CIA también jugó un papel elemental en la operación que terminó con la captura de Maduro, proporcionando apoyo de inteligencia y contribuyendo a acciones previas que afectaron a redes del narcotráfico.

John Ratcliffe junto a Gustavo González López, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Foto: CIA / EFE

Un día después de la reunión en Caracas, María Corina Machado expresó este viernes en Washington que está “profundamente confiada en que tendremos una transición ordenada” hacia la democracia en Venezuela, aunque evitó dar detalles sobre sus planes para regresar al país o establecer una fecha para elecciones, reportó AP.

“Delcy Rodríguez está cumpliendo órdenes”

También se mostró segura de que Delcy Rodríguez solo está cumpliendo las órdenes de la administración Trump y de que su papel no será trascendental cuando en Venezuela se recupere la institucionalidad. Además, Machado recordó que la funcionaria diseñó desde la Vicepresidencia la estructura de represión y tortura en el país.

“Delcy Rodríguez está en este momento cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo por iniciativa propia o cómoda, ella está cumpliendo órdenes porque, al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen”, afirmó.

