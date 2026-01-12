Delcy Rodríguez reafirma que dirige el gobierno de Venezuela tras polémica publicación de Trump

Delcy Rodríguez aseguró este lunes que continúa al frente del gobierno en Venezuela, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera en redes sociales una imagen alterada de su perfil en Wikipedia en la que se atribuía el cargo de “presidente interino de Venezuela” para enero de 2026.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez respondió sin mencionar directamente a Trump y rechazó lo que calificó como intentos de confusión sobre quién ejerce el poder en el país.

“Hemos visto por ahí caricaturas sobre quién manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela y aquí hay una presidenta encargada”, afirmó, al tiempo que reiteró la soberanía e independencia del Estado venezolano.

La dirigente también se refirió a la situación de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores durante una operación de Estados Unidos en Caracas.

Rodríguez describió a Maduro como un “rehén” y señaló que su gobierno sigue operando dentro del marco de la legalidad internacional para proteger los derechos del país.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump publicara en Truth Social una imagen manipulada de su supuesto perfil de Wikipedia, donde figuraba como “presidente interino de Venezuela”.

Sin embargo, la página oficial de la enciclopedia digital no reflejaba ningún cambio y mantenía a Trump únicamente como presidente de Estados Unidos.

El domingo, el mandatario estadounidense afirmó que espera viajar a Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez “en algún momento” y aseguró que Washington “se está llevando muy bien con el liderazgo” venezolano tras la captura de Maduro.

También reiteró advertencias contra Rodríguez y sugirió que podría enfrentar consecuencias similares a las de su antecesor si no coopera con su gobierno.

Trump además afirmó que Venezuela ya estaría enviando petróleo a Estados Unidos, tras asegurar que Rodríguez le habría consultado sobre la posibilidad de exportar hasta 50 millones de barriles.

Asimismo, defendió el proceso judicial contra Maduro en Nueva York, donde el exmandatario enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

