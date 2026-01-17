Tim Walz cataloga de “táctica autoritaria” supuesta investigación del DOJ por obstaculizar operativos federales en Minnesota

NUEVA YORK – El gobernador de Minnesota, Tim Walz, catalogó como una “táctica autoritaria” la investigación que estaría realizando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra él y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por supuestamente conspirar para obstaculizar la labor de agentes migratorios federales.

“Hace dos días fue Elissa Slotkin (senadora demócrata de Michigan). La semana pasada fue Jerome Powell (presidente de la Reserva Federal). Antes de eso, Mark Kelly (senador demócrata de Arizona). Utilizar el sistema judicial como arma y amenazar a los opositores políticos es una táctica peligrosa y autoritaria”, dijo Walz en declaraciones este viernes.

“La única persona que no está siendo investigada por el tiroteo de Renee Good es el agente federal que le disparó”, planteó el también excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en las pasadas elecciones generales.

NBC News reportó este viernes sobre la alegada pesquisa citando a un alto funcionario de ley y orden y a otra persona familiarizada con el asunto.

De acuerdo con la información que maneja la cadena, DOJ evalúa si los funcionarios, con sus declaraciones públicas, obstruyeron la labor de las autoridades federales en la ejecución de operativos migratorios.

Una reseña de CNN añadió, haciendo referencia a una fuente familiarizada con el asunto, que se habían emitido citaciones del gran jurado para ambos funcionarios como parte de la investigación. No hay información sobre cuándo Frey y Walz recibirían las citaciones.

Frey, quien también es demócrata, afirmó que la alegada investigación no lo intimida.

“Este es un intento evidente de intimidarme por defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas del orden locales y a nuestros residentes frente al caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestras calles”, compartió por redes ayer.

“Ni nuestra ciudad ni nuestro país sucumbirán a este miedo. Nos mantenemos firmes”, añadió.

Protestas y violentos enfrentamientos se han estado registrando en el estado y en particular en Minneapolis desde principios de mes.

La tensión escaló a raíz de la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, el pasado 7 de enero. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), identificado como Jonathan Ross, le disparó en varias ocasiones en medio de una protesta. El Gobierno sostiene que el agente actuó en defensa propia, ya que estaba en riesgo de que Good lo atropellara con su vehículo.

Walz y Frey han cuestionado directamente las acciones de la Administración Trump contra inocentes. También han criticado la decisión del gobierno federal, y en específico del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) de excluir a las autoridades locales de la pesquisa relacionada con el tiroteo de Good.

El 12 de enero, por ejemplo, Walz anunció que el fiscal general Keith Ellison presentó una demanda que busca poner fin a la “agresiva e inconstitucional operación de ICE en Minnesota”.

“Durante la última semana, hemos visto a agentes federales arrestando, amenazando y usando la fuerza contra transeúntes inocentes. Han llevado a cabo operaciones policiales en escuelas y hospitales, e incluso, en un incidente espantoso, dispararon y mataron a una persona”, denunció Walz a través de otro mensaje en redes.

“Esta operación nunca tuvo que ver con la seguridad; se trata de una operación política selectiva y Minnesota no lo tolerará”, agregó el gobernador.

El DOJ no ha comentado sobre la supuesta pesquisa a los políticos.

El informe de NBC matiza con el argumento de que la posibilidad de una investigación contra funcionarios por sus expresiones públicas podría ir en contra de disposiciones constitucionales como la Primera Enmienda, que incluye el derecho a la libertad de expresión.

En casos de esta naturaleza y antes de cualquier investigación federal, se requeriría una consulta con la Sección de Integridad Pública del DOJ, división que ha sido diezmada tras la llegada del presidente Donald Trump.

Un reporte en The Hill, en mayo del año pasado, expuso que el Departamento estaba considerando permitir que los fiscales prescindieran de la consulta al presentar cargos contra funcionarios electos.

Un informe de NOTUS, publicado en septiembre pasado, reveló que, de 36 fiscales especializados en esa sección, bajo Trump, la cifra se había reducido a dos.

Según varias fuentes, la mayoría de los abogados de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia han renunciado bajo presión, dimitido en señal de protesta o asignados a otros casos en diferentes partes del país.

Por otro lado, Trump ha amenazado con activar la Ley de Insurrección en el estado si continúan los enfrentamientos entre ciudadanos y agentes.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, invocaré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”, compartió por Thruth Social este jueves.

El estatuto de 1807 le otorga poderes de emergencia a un presidente para que pueda desplegar a efectivos militares con el fin de reprimir o sofocar disturbios, protestas o insurrecciones.

