Trucos para ahuyentar las ratas y otros roedores de la casa

Las ratas y otros roedores son animales sumamente ágiles y escurridizos, por lo que suelen esconderse en espacios pequeños, además de salir por las noches y cuando no detectan ruidos. Expertos consideran que, en lugar de intentar eliminarlas por tus propios medios, es más conveniente aplicar trucos caseros para ahuyentarlas.

Aunque las ratas no tienen presencia en todas las ciudades de Estados Unidos, Nueva York está dentro del top 10 de áreas metropolitanas más infestadas, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa canadiense Pestend Pest Control, con sede en Toronto.

La ventaja de los remedios caseros para ahuyentar las ratas es que evitas los productos químicos y su posible alto nivel de toxicidad, lo que deja en riesgo a niños pequeños y mascotas.

7 trucos caseros para ahuyentar las ratas y otros roedores

1. Cebolla como repelente natural

La cebolla es uno de los remedios más utilizados para ahuyentar ratas, debido a su olor fuerte. Para aplicarla, basta con cortar varias cebollas en trozos grandes y colocarlas en recipientes abiertos. Estos deben ubicarse cerca de desagües, ventanas, puertas o rincones donde se haya detectado actividad de roedores.

Nivel de efectividad: medio. Funciona mejor como método complementario y requiere cambiar la cebolla cada dos o tres días para mantener el olor.

2. Menta fresca o aceite de menta

El aroma de la menta resulta desagradable para los roedores. Se puede utilizar de dos formas: colocando hojas frescas en bolsas de tela o humedeciendo bolas de algodón con aceite esencial de menta. Luego, se sitúan en entradas, grietas o zonas de paso habitual.

Es importante renovar las hojas o el algodón cada tres o cuatro días para conservar su efecto.

Nivel de efectividad: medio-alto, especialmente en espacios pequeños y cerrados.

3. Clavo de olor y pimienta

Las especias intensas también ayudan a espantar ratas. El clavo de olor y la pimienta pueden colocarse juntos en pequeñas bolsas de tela o recipientes abiertos. Su olor penetrante incomoda a los roedores y los impulsa a buscar otro lugar.

Nivel de efectividad: medio. Requiere reemplazo frecuente para que el aroma no se pierda.

4. Adoptar un gato

La presencia de un gato sigue siendo uno de los métodos más conocidos para mantener alejados a los roedores. Incluso si el felino no caza activamente, su olor y comportamiento suelen ser suficientes para que las ratas eviten el lugar.

Nivel de efectividad: alto, aunque depende del temperamento del animal y del entorno de la vivienda.

5. Tapar agujeros y grietas

Sellar todos los puntos de acceso es una de las medidas más importantes. Las ratas pueden entrar por huecos muy pequeños, por lo que conviene revisar paredes, marcos de puertas, tuberías y desagües. Se recomienda usar materiales resistentes que no puedan morder, como cemento, malla metálica o selladores especiales.

Nivel de efectividad: alto, especialmente como prevención a largo plazo.

6. Plantas aromáticas en casa

Además de la menta, plantas como la hierbabuena, la lavanda y la albahaca ayudan a mantener alejados a los roedores. Colocarlas en macetas cerca de ventanas, balcones o entradas puede crear una barrera natural. Es clave mantenerlas sanas para que liberen su aroma de forma constante.

Nivel de efectividad: medio, ideal como refuerzo de otros métodos.

7. Evitar dejar comida al alcance

La limpieza es un factor decisivo. No dejar restos de comida, guardar los alimentos en recipientes herméticos y sacar la basura con frecuencia reduce drásticamente el interés de los roedores por entrar a la vivienda. También conviene limpiar migas y residuos en zonas poco visibles.

Nivel de efectividad: alto cuando se mantiene de forma constante.

Las ratas pueden entrar por huecos muy pequeños, por lo que conviene revisar paredes, marcos de puertas, tuberías y desagües para taparlas.

