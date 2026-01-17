Trump impone arancel del 10% a 8 países europeos por oponerse al control de EE.UU. en Groenlandia
Donald Trump dijo que ocho países de Europa viajaron a Groenlandia con fines desconocidos y que la situación es muy peligrosa para la seguridad del mundo
El presidente Donald Trump indicó que impondrá aranceles del 10% a los países de la OTAN, incluyendo Reino Unido, Francia y Alemania, que han desplegado tropas en Groenlandia mientras las amenazas estadounidenses de apoderarse de la isla ártica siguen en aumento.
En una publicación en Truth Social, el mandatario republicano dijo lo siguiente: “Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia, con fines desconocidos”, y añadió: “Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta“.
Trump manifestó que se impondrán aranceles del 10% a todos los bienes que los países en cuestión exporten a Estados Unidos desde el 1 de febrero, seguido de una tasa del 25% a partir del 1 de junio.
Noticia en desarrollo…