Macron advierte a Trump de “consecuencias en cadena” si viola soberanía de Groenlandia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió al mandatario Donald Trump del riesgo que implicaría una posible violación a la soberanía de Groenlandia, y destacó al respecto “consecuencias en cadena”.

El mandatario francés calificó de “crítica” la situación actual en el territorio autónomo durante el Consejo de Ministros. La portavoz gubernamental, Maud Bregeon, indicó que Macron subrayó el compromiso de su país con la estabilidad europea y la seguridad de sus aliados.

“Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía”, apuntó el presidente francés.

Las declaraciones coinciden con el encuentro en Washington entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia para discutir las pretensiones de anexión de la isla.

Acciones diplomáticas de Francia y apertura de consulado

A modo de respaldo político por parte de Francia, el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció la inauguración de un consulado francés en Groenlandia el próximo 6 de febrero. Barrot señaló que la isla es objeto de presiones constantes por parte de la administración de Donald Trump para lograr su transferencia.

“Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos”, explicó el jefe de la diplomacia francesa a la emisora RTL.

El consulado tendrá competencias reforzadas para apoyar las misiones científicas que se lanzan anualmente en ese territorio y ofrecerá respaldo a las empresas francesas que decidan instalarse en la zona. Barrot recalcó que la voluntad de Groenlandia es mantenerse vinculada a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea.

