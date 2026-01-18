3 lugares donde jamás debes usar tu tarjeta de débito

Usar la tarjeta de débito parece práctico y rápido, pero en ciertos escenarios puede exponerte a fraudes, cargos difíciles de revertir y pérdidas de dinero. Expertos en finanzas personales coinciden en que hay situaciones donde el débito es la peor opción.

1. Bares y restaurantes

Entregar tu tarjeta de débito a un mesero o bartender implica perder el control del plástico, aunque sea por unos minutos.

Cualquier persona con acceso al sistema de pagos –o incluso a la tarjeta– podría ver o copiar datos sensibles.

Si ocurre un cargo no autorizado, el dinero sale de tu cuenta de inmediato y recuperarlo puede tomar tiempo.

Además del riesgo, hay un costo de oportunidad: las tarjetas de crédito suelen ofrecer recompensas por consumo en restaurantes.

Con débito, no hay recompensas ni protecciones equivalentes.

2. Compras en línea

Aunque las grandes plataformas suelen ser seguras, muchas personas han usado su tarjeta de débito en sitios menos conocidos que podrían ser vulnerables a ataques.

Un solo hackeo puede traducirse en cientos o miles de dólares en cargos indebidos que impactan directamente tu saldo.

3. Reservas de viajes

Pagar vuelos, hoteles o rentas de auto con débito no solo te deja sin recompensas; también reduce tus protecciones ante cancelaciones, cargos imprevistos o disputas.

En viajes, las tarjetas de crédito suelen incluir seguros, asistencia y acumulación acelerada de puntos.

La conclusión

La tarjeta de débito cumple su función para retiros y pagos cotidianos controlados, pero no es la mejor herramienta en bares y restaurantes, compras en línea ni reservas de viaje.

En esos casos, el crédito ofrece mayor seguridad, mejores protecciones y recompensas reales. Usar el instrumento correcto puede ahorrarte dinero y muchos dolores de cabeza.

