Cómo evitar estafas en compras online

Las compras por internet se han convertido en parte de la vida diaria, pero también han abierto la puerta a fraudes cada vez más sofisticados. Ofertas falsas, tiendas inexistentes y suplantación de identidad son algunos de los riesgos más comunes. Si eres precavido y tomas en cuenta nuestras recomendaciones, es posible comprar en línea de forma segura y evitar pérdidas económicas.

Internet es un entorno peligroso. Existe una gran cantidad de esquemas fraudulentos a los que te expones si no tienes cuidado. Crédito: SuPatMaN | Shutterstock

Señales comunes de estafas en tiendas online

Uno de los principales indicadores de fraude son los precios demasiado bajos en comparación con el mercado. Las estafas suelen usar ofertas urgentes o mensajes como “últimas unidades” para presionar al comprador.

También es una señal de alerta que la tienda no muestre datos claros de contacto, en caso de que el comprador quiera mantener la comunicación o aclarar dudas. Las políticas de devolución o información legal suelen estar ausentes. Los errores ortográficos y los dominios sospechosos son otros indicios frecuentes. Si tienes sospechas, puedes considerar las siguientes recomendaciones:

1. Verifica la reputación del vendedor antes de comprar

Antes de realizar una compra, busca opiniones del vendedor en plataformas independientes. Las reseñas negativas repetidas o la ausencia total de comentarios deben generar desconfianza.

Revisar cuánto tiempo lleva activa una tienda online también ayuda a identificar negocios legítimos frente a páginas creadas recientemente para estafar.

2. Usa métodos de pago seguros

Las tarjetas de crédito y plataformas de pago reconocidas ofrecen mayor protección al consumidor, ya que permiten disputar cargos en caso de fraude. Evita transferencias bancarias directas, pagos con tarjetas de regalo o criptomonedas cuando compras a vendedores desconocidos.

Nunca compartas códigos de verificación, contraseñas ni datos completos de tu tarjeta por mensajes o correos electrónicos.

3. Desconfía de enlaces y anuncios engañosos

Muchas estafas comienzan con anuncios en redes sociales o enlaces enviados por correo y mensajes de texto. Estos enlaces suelen imitar a tiendas conocidas, pero redirigen a sitios falsos.

Es recomendable escribir la dirección web manualmente en el navegador en lugar de hacer clic en enlaces promocionales, especialmente si provienen de fuentes desconocidas.

4. Revisa que el sitio web sea seguro

Antes de ingresar datos personales o financieros, verifica que el sitio use conexión segura. La dirección debe comenzar con “https” y mostrar un candado en la barra del navegador.

Aunque esto no garantiza que el sitio sea legítimo, sí es un requisito básico para proteger la información durante la transacción.

5. Protege tus dispositivos y tu información

Mantener el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones actualizadas reduce el riesgo de vulnerabilidades. Usar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta también es clave para evitar accesos no autorizados.

Evita realizar compras desde redes Wi-Fi públicas y activa alertas de movimiento en tus cuentas bancarias.

Cuando compras en línea, debes considerar la seguridad de los sitios que visitas. Crédito: DexonDee | Shutterstock

¿Qué hacer si sospechas que fuiste estafado?

Si crees haber sido víctima de una estafa, contacta de inmediato a tu banco o proveedor de pago para bloquear la transacción. Cambia tus contraseñas y guarda pruebas como correos, recibos y capturas de pantalla.

Denunciar el fraude ayuda a proteger a otros consumidores y puede facilitar la recuperación del dinero.

Comprar en línea con mayor seguridad

Evitar estafas en compras online no requiere conocimientos técnicos avanzados, sino atención y hábitos responsables. Informarse, verificar y desconfiar de ofertas poco creíbles son pasos clave para proteger tu dinero y tu información personal en el entorno digital.

