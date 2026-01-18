Donald Trump acudirá a la final de fútbol americano universitario en Miami

La final del Campeonato Nacional del College Football Playoff (CFP National Championship) contará con la presencia del presidente Donald Trump.

El pasado sábado la Casa Blanca confirmó que el duelo de este lunes 19 de enero entre Indiana Hoosiers y Miami Hurricanes en el Hard Rock Stadium, tendrá la presencia de Trump en las gradas.

Según un comunicado de los funcionarios de la CFP, citado por Yahoo Sports, la asistencia de Trump obliga a establecer protocolos y medidas de seguridad especiales, además de restricciones alrededor del perímetro del estadio.

De modo que, invitaron a los fans a asistir con antelación al duelo debido a los estrictos controles de seguridad.

Donald Trump ha acudido a varios eventos deportivos en los últimos años. Como presidente, asistió al Super Bowl 2025, donde hizo historia como el primer mandatario en funciones en acudir a la final de la NFL.

Trump acudió al Super Bowl 59 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans y fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos.

Meses después, Trump asistió a la final masculina del U.S. Open en Nueva York entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el estadio Arthur Ashe.

Su presencia provocó un extraordinario de despliegue seguridad, con doble control del Servicio Secreto. También ocasionó el retraso de 30 minutos en el inicio del partido debido a los protocolos.

Al igual que en el partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, recibió abucheos y algunos aplausos cuando apareció en las pantallas del estadio.

Recientemente, el pasado 9 de noviembre, Trump asistió al duelo entre Washington Commanders y Detroit Lions. El republicano volvió a hacer historia al ser el primer presidente en funciones en casi 50 años en acudir a un partido de temporada regular de la NFL.

Ese día, Trump dio un discurso en honor a los veteranos estadounidenses desde el palco. Posteriormente, cuando apareció en la pantalla gigante del estadio, fue abucheado parcialmente.



