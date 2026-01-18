Estrella de Denver Broncos, Bo Nix, sufrió fractura de tobillo y dice adiós a la temporada
Bo Nix deberá someterse a una cirugía que, de acuerdo con reportes, se llevará a cabo en Alabama el martes
Denver Broncos consiguió una emocionante y dramática victoria ante Buffalo Bills en la ronda divisional de la Conferencia Americana de Fútbol (AFC) el pasado sábado, pero a un muy alto costo. El mariscal de campo, Bo Nix, acabó con una fractura de tobillo que lo descarta para el resto de la temporada.
La noticia la confirmó inicialmente Sean Payton en rueda de prensa. Posteriormente, Denver Broncos emitió un corto comunicado confirmando la lesión.
“El entrenador en jefe Sean Payton anunció que el mariscal de campo Bo Nix se fracturó un hueso del tobillo en la penúltima jugada del partido y se perderá el resto de la temporada”, informaron en X.
De acuerdo con Ian Rapoport, Nix deberá ser sometido a una cirugía para reparar el daño que le ocasionó la fractura en el tobillo derecho. Según, Adam Schefter la operación se realizará el martes en Alabama.
La lesión de Bo Nix
Los Broncos ganaron 33-30 en tiempo extra. Precisamente en esos minutos finales habría ocurrido la lesión de Nix, que continuó jugando hasta el final.
No obstante, al mariscal se le vio rengueando después de ser tacleado en una perdida corta con poco más de seis minutos restantes en el tiempo extra.
Las cámaras lo captaron haciendo una mueca, poniéndose de pie lentamente y caminando con dificultad hacia la banca con las manos en la cintura.
A pesar del dolor, permaneció en el campo y lanzó un pase hacia Marvin Mims Jr. que cayó incompleto, pero provocó una crucial falta por interferencia de pase.
Bo Nix firmó un partidazo antes de lesionarse: lanzó para 279 yardas y 3 TD, además de liderar a Denver por tierra. Estas son sus estadísticas completas del triunfo 33–30 sobre Buffalo en la Ronda Divisional.
