Estrella de Denver Broncos, Bo Nix, sufrió fractura de tobillo y dice adiós a la temporada

Denver Broncos consiguió una emocionante y dramática victoria ante Buffalo Bills en la ronda divisional de la Conferencia Americana de Fútbol (AFC) el pasado sábado, pero a un muy alto costo. El mariscal de campo, Bo Nix, acabó con una fractura de tobillo que lo descarta para el resto de la temporada.

La noticia la confirmó inicialmente Sean Payton en rueda de prensa. Posteriormente, Denver Broncos emitió un corto comunicado confirmando la lesión.

“El entrenador en jefe Sean Payton anunció que el mariscal de campo Bo Nix se fracturó un hueso del tobillo en la penúltima jugada del partido y se perderá el resto de la temporada”, informaron en X.

HC Sean Payton announced that QB Bo Nix fractured a bone in his ankle on the second-to-last play of the game and will miss the rest of the season.



We got your back, 🔟. 🧡

De acuerdo con Ian Rapoport, Nix deberá ser sometido a una cirugía para reparar el daño que le ocasionó la fractura en el tobillo derecho. Según, Adam Schefter la operación se realizará el martes en Alabama.

La lesión de Bo Nix

Los Broncos ganaron 33-30 en tiempo extra. Precisamente en esos minutos finales habría ocurrido la lesión de Nix, que continuó jugando hasta el final.

No obstante, al mariscal se le vio rengueando después de ser tacleado en una perdida corta con poco más de seis minutos restantes en el tiempo extra.

Las cámaras lo captaron haciendo una mueca, poniéndose de pie lentamente y caminando con dificultad hacia la banca con las manos en la cintura.

NEW VIDEO FOOTAGE CLEARLY SHOWS BO NIX GOT INJURED ON THE KNEEL DOWN AT THE END OF THE GAME.



Nix immediately started hobbling and wincing in pain.



WOW…

pic.twitter.com/dFS6BsXE6l

A pesar del dolor, permaneció en el campo y lanzó un pase hacia Marvin Mims Jr. que cayó incompleto, pero provocó una crucial falta por interferencia de pase.

Bo Nix firmó un partidazo antes de lesionarse: lanzó para 279 yardas y 3 TD, además de liderar a Denver por tierra. Estas son sus estadísticas completas del triunfo 33–30 sobre Buffalo en la Ronda Divisional.



