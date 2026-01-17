John Harbaugh firma contrato por cinco temporadas para entrenar a los NY Giants

En una de las decisiones más significativas de la agencia libre de entrenadores en la NFL, los New York Giants han logrado lo que muchos consideraban el movimiento a realizar y se han hecho con los servicios de John Harbaugh como su nuevo entrenador en jefe.

The Harbaugh era starts now pic.twitter.com/Ecak10hpS0 — New York Giants (@Giants) January 17, 2026

El veterano técnico de 63 años, llega a los Giants tras una ilustre carrera de 18 temporadas al frente de los Baltimore Ravens, donde se consolidó como uno de los entrenadores más respetados de la liga, con un título de Super Bowl en su palmarés y una de las mejores marcas en partidos ganados de la última década.

Con información de Ian Rapoport y después de un proceso de negociación que culminó recientemente con la firma de un contrato por cinco años y un monto que lo coloca entre los entrenadores mejor pagados de la NFL, Harbaugh asume el desafío de revitalizar a un equipo que ha sufrido durante varios años sin poder encontrar un rumbo estable.

Un coach experimentado para un equipo joven

La llegada del veterano coach no solo supone un espaldarazo para la afición, sino también una apuesta estratégica pensando en el desarrollo de la joven base de talento del equipo: Jaxson Dart, Cam Skattebo, Malik Nabers, Abdul Carter, entre otras figuras clave en ambas unidades.

HC + QB 🔥 pic.twitter.com/YP4tneauOL — New York Giants (@Giants) January 18, 2026

Con Harbaugh al mando, la pregunta que resuena en Nueva York es si finalmente los Giants han encontrado al líder capaz de devolver a la franquicia al lugar que sus seguidores esperan.

Competir en la élite de la NFL y, por qué no, soñar con otra aparición en el gran escenario ahora son los pensamientos que rondan por las cabezas de los seguidores neoyorquinos.

Los Giants, que despidieron a Brian Daboll en medio de la temporada 2025 y terminaron con un pobre récord de 4-13, buscan con Harbaugh no solo victorias, sino una identidad sólida que transforme una cultura de inconsistencia en la que se han visto atrapados desde hace más de una década.

Seguir leyendo:

John Harbaugh está a un paso de ser el nuevo head coach de los NY Giants

Mike Tomlin se marcha tras 19 temporadas como entrenador en jefe de Pittsburgh Steelers

Donald Trump sugiere a New York Giants contratar a John Harbaugh tras despido de Baltimore Ravens