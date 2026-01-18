Futbolista del AC Milan, Niclas Füllkrug, sufrió robo en habitación de hotel: ladrones se llevaron botín de $500,000 dólares

El delantero del AC Milan, Niclas Füllkrug, fue víctima de un robo en un hotel de la ciudad italiana, donde reside temporalmente tras su reciente fichaje por el equipo italiano.

De acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias EFE, al futbolista alemán le sustrajeron relojes y joyas de una caja fuerte de la habitación del hotel. El valor de todo lo que se llevaron los ladrones supera los $500,000 dólares.

El atacante de 33 años llegó a Milán hace unas semanas proveniente del West Ham de la Premier League de Inglaterra. Fullkrug salió de la habitación de su hotel el pasado miércoles para viajar 60 millas con equipo y disputar el encuentro del jueves de la Serie A de Italia ante el Como 1907 en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

Tras el duelo, que terminó con victoria milanista de 1-3, el alemán regresó a su hotel de residencia el pasado viernes y se percató del robo valorado en poco más de $500,000 dólares.

Fullkrug acudió a las autoridades para denunciar el robo. Los robos a futbolistas se han convertido en un patrón globalizado en el que bandas organizadas asaltan las mansiones de los jugadores.

Este fenómeno se ha convertido en una tendencia que afecta a jugadores de élite en Europa y América. Uno de los últimos casos que ocurrió en Italia fue el del brasileño del Nápoles David Neres.

Sin embargo, no se dio en su residencia, sino a la salida del Estadio Diego Armando Maradona. Dos encapuchados lo interceptaron y le robaron un reloj valorado en más de $100,000 dólares.

Los ladrones rompieron la ventanilla del carro mientras él viajaba con su pareja. Todo ocurrió de madrugada, justo después del partido ante el Parma, cuando el jugador regresaba a su hotel.



