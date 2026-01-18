Habla empleado latino del Concejo de Nueva York detenido por ICE: “Fue una pesadilla”

Rafael Bohórquez, empleado latino del Concejo Municipal de Nueva York detenido por autoridades federales de inmigración, habló públicamente por primera vez desde el centro de detención donde permanece recluido, y calificó su arresto como “una pesadilla de principio a fin”.

Bohórquez fue detenido después de asistir a lo que creía sería una cita rutinaria relacionada con su solicitud de asilo.

En una videollamada desde un centro de detención en el condado de Orange, explicó a PIX11 que, al finalizar la entrevista, los funcionarios le dijeron que debía hablar con otra persona, quien resultó ser un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“No lo vi venir. No me lo esperaba para nada”, dijo a PIX11. “Acababa de ir a mi entrevista de asilo y, de repente, al terminar, me dijeron que tenía que hablar con otra persona”.

Bohórquez, de origen venezolano, ingresó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y posteriormente obtuvo el Estatus de Protección Temporal, que permite residir y trabajar legalmente en el país.

Aunque la administración Trump canceló el TPS para venezolanos el año pasado, muchos beneficiarios —incluido Bohórquez— conservan permisos de trabajo válidos hasta octubre de 2026, de acuerdo con su abogado.

Actualmente, trabaja como analista de datos para el Ayuntamiento de Nueva York.

Su abogado de inmigración, Roger Asmar, aseguró a PIX11 que su cliente cuenta con autorización laboral vigente y no tiene antecedentes penales. “Tiene estatus legal para vivir y trabajar en Estados Unidos”, afirmó.

“No es un delincuente. Ha trabajado todo este tiempo y ha trabajado para el Ayuntamiento”, añadió.

Las autoridades federales, sin embargo, sostienen una versión distinta. En un comunicado emitido tras la detención, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Bohórquez es un migrante irregular venezolano, que carecía de autorización de empleo y que fue arrestado anteriormente por un caso de agresión en Nueva York.

Miembros del Concejo Municipal rechazan esa afirmación y aseguran que Bohórquez firmó una declaración jurada en la que afirma que nunca ha sido arrestado.

Consultado por PIX11 sobre si Bohórquez pudo haber sido un objetivo debido a su trabajo en el gobierno municipal, su abogado dijo no tener pruebas, aunque señaló que esa sospecha circula debido a que los agentes aparentemente ya lo estaban esperando.

Tras la detención, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y varios concejales exigieron su liberación. Bohórquez tiene prevista una audiencia migratoria para esta semana.

I am outraged to hear a New York City Council employee was detained in Nassau County by federal immigration officials at a routine immigration appointment. This is an assault on our democracy, on our city, and our values. I am calling for his immediate release and will continue… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 12, 2026

This is exactly what happens when immigration enforcement is weaponized.



Detaining people during routine court appearances doesn’t make us safer. It erodes trust, spreads fear, and violates basic principles of fairness.



We will continue to stand up for the rights of New… https://t.co/uj1yYVk92R — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 13, 2026

