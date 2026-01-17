ICE arrestó a latino líder religioso en Nueva York; exigen “derecho al debido proceso”

Sebastián Ordóñez, guatemalteco y líder religioso de 58 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al salir de su edificio de apartamentos en Bay Ridge Parkway, Brooklyn (NYC).

Según la concejal Susan Zhuang, Ordóñez fue detenido el jueves por la mañana debido a que no contaba con estatus migratorio legal. Su familia y amigos cercanos afirman que no tiene antecedentes de delitos violentos y que ha formado parte de la comunidad de Brooklyn durante casi 20 años.

“No (estaban) buscando arrestar a alguien en específico, sino pescando a todos los que salían del edificio para arrestarlos y llevárselos”, dijo a NY1 Noticias Erick Salgado, obispo que conoce a Ordóñez .

Si bien su abogado, Michael Musa Obregón, cree que Ordóñez no se encuentra legalmente en el país, afirma que “todos tienen derecho al debido proceso”. “No se puede simplemente acercarse a las personas al azar, perfilarlas racialmente, mirarlas como si fueran diferentes. Y por el color de su piel, sus gestos o cualquier otra cosa que un agente tenga en mente, asumir o presumir que se encuentran en el país ilegalmente”, declaró a PIX11 News.

Ayer Zhuang, el obispo Salgado y otros miembros de la comunidad se reunieron para exigir que los representantes federales actúen con rapidez para poner fin a las redadas de inmigración federales y pedir la liberación de Ordóñez. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha hecho comentarios sobre esta detención.

Detenciones y muertes en el área triestatal

Esta semana se informó que Luis Beltrán Yanez Cruz, hondureño de 68 años detenido en Nueva Jersey, falleció bajo custodia de ICE en California, lo que ha provocado dolor en su familia y exigencias de que se rindan cuentas.

Al menos 30 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, según datos de la agencia. El ICE ha informado de cuatro muertes bajo su custodia en lo que va de 2026. Los incidentes previos involucraron a migrantes de Honduras, Cuba y Camboya, y ocurrieron entre el 3 y el 9 de enero.

Las detenciones no se detienen. El domingo 11 de enero ICE arrestó a 10 personas, incluyendo un menor de edad, en una redada en una lavandería en una zona hispana en Morristown (Nueva Jersey). Al día siguiente detuvieron a un empleado hispano del Concejo Municipal de NYC durante una cita migratoria, acción condenada por el alcalde Zohran Mamdani, la fiscal estatal Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

De enero a junio del año pasado más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.