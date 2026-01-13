ICE detuvo a latino empleado del Concejo Municipal de Nueva York; alcalde y gobernadora repudian

Autoridades de Nueva York, incluido el alcalde Zohran Mamdani, la fiscal Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul, condenaron ayer la detención por agentes federales de inmigración en Long Island (NY) de un empleado del Concejo Municipal de NYC.

Mamdani se declaró “indignado” por la detención del empleado y la calificó de “un ataque a nuestra democracia, a nuestra ciudad y a nuestros valores”, escribió en un mensaje en Twitter/X. Además exigió su liberación inmediata y afirmó que seguirá de cerca la situación.

El empleado fue detenido por agentes de ICE de la ciudad de Nueva York durante una cita en Bethpage, en el condado Nassau, la mañana de ayer, según la recién electa presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin.

El Concejo Municipal se enteró de su detención horas más tarde, cuando el empleado utilizó su única llamada telefónica para contactar al departamento de recursos humanos y solicitar ayuda, indicó ABC News.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que este empleado había acudido a una cita judicial de rutina y, sin embargo, fue detenido. No proporcionaron ninguna otra razón para su detención”, dijo Menin durante una rueda de prensa el lunes. “Al contrario, es un empleado del Concejo Municipal que está haciendo todo correctamente. Acudió al tribunal cuando se le solicitó”.

Menin dijo que el Concejo Municipal exige la liberación del empleado, a quien no identificó por motivos de privacidad. Es un “miembro del personal central que trabaja como analista de datos desde hace aproximadamente un año”, agregó; y destacó que tiene autorización legal para permanecer en el país hasta octubre.

El congresista demócrata de Nueva York, Dan Goldman, dijo que durante la rueda de prensa que el empleado es un venezolano “inmigrante respetuoso de la ley con permiso de trabajo”.

Sin embargo, el DHS respondió en un comunicado que el empleado no tenía permiso de trabajo, que es un “extranjero ilegal de Venezuela con antecedentes penales y empleado del Concejo Municipal de Nueva York”, afirmando que su historial delictivo incluye un arresto por agresión.

“Esto es precisamente lo que ocurre cuando se utiliza la aplicación de las leyes de inmigración como arma. Detener a personas durante comparecencias judiciales rutinarias no nos hace más seguros. Socava la confianza, siembra el miedo y viola los principios básicos de justicia. Seguiremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos”, denunció la gobernadora Hochul en Twitter/X.

“El empleado del Concejo Municipal de Nueva York que está detenido por el ICE debe ser liberado de inmediato. Acabo de hablar con la presidenta del Concejo, @SpeakerMenin, para expresarle mi apoyo a su equipo. No toleraremos los ataques contra nuestra ciudad, sus funcionarios públicos ni sus residentes”, escribió la fiscal estatal James en Twitter/X.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

De enero a junio del año pasadp más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

