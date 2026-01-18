La película de Matt Damon y Ben Affleck lidera las listas a nivel global

Durante los últimos días, Matt Damon y Ben Affleck han estado promocionando la película ‘The Rip’ que ambos protagonizan. Pero apenas un día después de su estreno, la historia logró encabezar el listado de Netflix en varios países.

Según informes compartidos el sábado 17 de enero, ‘The Rip’ es tendencia en 91 países y lidera la lista de ‘Películas más vistas de Netflix’ en 85 territorios, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Francia, Alemania y Australia. Este logro lo alcanzaron apenas con un día en la plataforma streaming.

Desde que se anunció la película en 2024, muchos fanáticos estuvieron a la espera de su estreno, aunque la confirmación de su producción se dio al mismo tiempo que comenzaron los rumores sobre la separación de Affleck y Jennifer López.

Hay que recordar que Damon y Affleck son amigos desde hace muchos años, e incluso fundaron juntos una productora llamada Artists Equity, la cual es parte de la producción de ‘The Rip’.

Esta película policial narra la historia de un grupo de policías de Miami que descubren millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad de un cártel. El elenco está completado por Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.

La dirección y el guion de la película estuvo a cargo de Joe Carnahan, conocido por haber dirigido ‘Blood’, ‘Guts’, ‘Bullets and Octane’, ‘Narc’ y ‘Smokin’ Aces’.

Aunque con tres días disponible no se pueden sacar muchas condiciones, los medios también resaltan el resultado que ha obtenido en Rotten Tomatoes. Para el momento, tiene un 83% de aprobación de los críticos y un 70% de aprobación de la audiencia.

Para Damon, esta película es solo un preámbulo de lo que será el estreno en cines de ‘The Odyssey’, la esperada adaptación dirigida por Christopher Nolan en la que él interpreta a Odiseo.

