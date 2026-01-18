Ludwika Paleta pide ayuda a sus fans tras denunciar amenazas contra sus hijos

Ludwika Paleta ha contado en distintas ocasiones que ella y su hijo han sido blanco de amenazas graves a través de las redes sociales. Ante la falta de respuesta por parte de las plataformas digitales, la actriz decidió acudir directamente a su comunidad de seguidores para pedir apoyo.

A través de sus Instagram Stories, Ludwika, quien mantuvo una relación con el actor Plutarco Haza, compartió una captura de pantalla que muestra un mensaje intimidante, en el que una persona le advierte que no verá crecer a sus hijos. Paleta explicó que este hostigamiento no es reciente, pues el responsable lleva varios años enviándole mensajes de este tipo sin que haya logrado detenerlo.

“¿Qué hacemos con esta pobre persona? Hace 10 años, más o menos, que me amenaza ¿Le daremos más publicidad o lo reporto por centésima vez? Me queda más que claro que Instagram no hace nada al respecto. ¿Me ayudan por lo menos a bloquearlo una vez más por favor?”, escribió Ludwika.

Finalmente, la actriz señaló que el acosador ha modificado su nombre de usuario en repetidas ocasiones, aunque ella siempre lo ha denunciado. Por ello, expresó su esperanza de que, esta vez, los responsables de las plataformas digitales tomen cartas en el asunto y cumplan con su labor.

