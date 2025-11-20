Ludwika Paleta sobre su divorcio: “De lo malo siempre viene algo bueno”

Ludwika Paleta fue invitada al programa “Netas Divinas”, un espacio de entretenimiento donde le preguntaron qué era aquello que se había convertido en su más grande pérdida y habló de su primer esposo, Plutarco Haza, de quien se divorció y además es el padre de su hijo Nicolás.

La actriz, con el transcurrir del tiempo, ha logrado ver lo positivo en medio de las situaciones más complejas, dado que sostuvieron un matrimonio de una década. Sin embargo, ella, cuando asumió ese compromiso, tenía 19 años: “Yo creo que de lo malo siempre viene algo bueno, a veces cuesta trabajo verlo, pero al final siento que siempre hay algo positivo”.

La diferencia de edad entre ellos era de 6 años y, aunque parece poco, sí influyó un poco en la relación sentimental que tuvieron. Ludwika explicó que muchas veces sentía que tenía la oportunidad de poder ir más allá, pero en más de una oportunidad se sintió limitada de no moverse de donde estaba y ahí quedó hasta que se separaron.

“Cuando yo decidí divorciarme, fue para mí como soltarme. Siempre lo pienso como el cuento de los elefantitos que les ponen un lastre desde que están chiquitos y el elefante crece y podría soltarse e irse corriendo, pero está condicionado a que no lo puede hacer. Entonces no camina más allá de cierto círculo”, explicó en Netas Divinas.

Paleta señaló que su edad tuvo mucho que ver, y al terminar su relación logró ver más allá, dado que quiso asumir una responsabilidad que a su edad no le correspondía: “Era muy joven, de pronto crecí, y me quedé con esa idea de que no me podía ir, y en el momento en el que me fui, para mí fue como que se me abrió un mundo que yo no me imaginaba y no conocía”, añadió.

En una entrevista a Mara Patricia Castañeda, la actriz le mencionó que: “Yo me divorcié muy joven, yo creo que debe ser diferente cuando sientes que ya no tienes mucha vida por delante, me imagino. Yo estaba muy joven, tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y, además, yo tenía ganas de más cosas. No tenía ganas de quedarme en mi casa llorando, tenía ganas de disfrutar la vida, estaba en un gran momento, empecé a conocer gente”.

