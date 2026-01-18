Pence: “Delcy Rodríguez no es la líder adecuada para Venezuela”

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este domingo que la nueva líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, “no es la líder adecuada” para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Quiero decir que Delcy Rodríguez no es la líder adecuada para Venezuela de ahora en adelante. Entiendo la necesidad de un período provisional; habrá un fondo de estabilización, como ha dicho el secretario de Estado, pero creo que el objetivo de Estados Unidos debería ser avanzar lo más rápido posible para restaurar las libertades fundamentales y los principios del libre mercado, y lograrlo mediante elecciones libres y justas”, declaró Pence a Jake Tapper de CNN en el programa State of the Union.

La Casa Blanca ha dicho que el objetivo final para Venezuela es la realización de unas elecciones presidenciales justas y libres, pero de momento no han detallado cuál es el plan para lograrlo.

Pence manifestó su confianza de que en esas hipotéticas elecciones la oposición al régimen chavista ganará.

“Y no tengo ninguna duda en mi mente, ya sea [la líder opositora venezolana María Corina Machado] o cualquier otra persona, de que el pueblo de Venezuela elegirá la libertad”, agregó.

El exvicepresidente de Trump durante su primer mandato, quien actualmente está distanciado del presidente, ha defendido en los últimos días la operación de la administración para capturar a Maduro.

En un publicación en redes sociales después de la captura del líder chavista, Pence aseguró que “gracias al liderazgo decisivo del presidente Donald Trump y al coraje de nuestras Fuerzas Armadas, Maduro se ha ido y la libertad puede ser restaurada para el pueblo venezolano”.

También dijo que Maduro era un “dictador sin ningún derecho legítimo al poder” y que “debe responder por sus crímenes y corrupción que costaron la vida de innumerables venezolanos y estadounidenses”.

Critica la manera en Groenlandia

Pence, sin embargo, criticó la manera de accionar de la administración Trump en el caso de Groenlandia, aunque reconoció que existe un interés de seguridad nacional “absoluto” en controlar y, en última instancia, poseer el territorio propiedad de Dinamarca.

“Me preocupa utilizar lo que creo que es una autoridad constitucional cuestionable, imponiendo aranceles unilaterales a los aliados de la OTAN, para lograr este objetivo”, dijo Pence, refiriéndose al arancel del 10% impuesto a ocho países europeos que se oponen a los intentos de Trump de obtener el control de Groenlandia.

“Creo que la postura actual, que espero cambie y se modere, amenaza con fracturar esa fuerte relación no solo con Dinamarca, sino con todos nuestros aliados de la OTAN”, añadió Pence.

Sigue leyendo:

– Registros revelan que la DEA investigó a Delcy Rodríguez durante años mientras ascendía en el poder en Venezuela

– EE.UU. dice que la intervención en Venezuela podría extenderse varios años mientras se estabiliza el país

– Delcy Rodríguez saca de su gabinete al empresario Alex Saab, aliado de Maduro excarcelado por Biden