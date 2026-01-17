EE.UU. dice que la intervención en Venezuela podría extenderse varios años mientras se estabiliza el país

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, anunciada tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, podría prolongarse “uno o dos años, o incluso más”, indicó el secretario de Energía, Chris Wright, en una entrevista con CBS News.

Wright aseguró que la presencia estadounidense tiene como objetivo principal estabilizar el país, proteger los activos petroleros y sentar las bases para un gobierno democrático.

“Hoy en día, Venezuela no tiene un gobierno legítimo. Queremos avanzar y lograrlo, pero no sé cuánto tiempo tomará. No son semanas, son más meses. Podrían ser uno o dos años, o incluso más”, declaró Wright.

El funcionario explicó que, además de la supervisión de la producción petrolera, Estados Unidos busca controlar indirectamente el flujo de crudo y limitar la influencia de mercenarios cubanos y de grupos como Hezbolá en el hemisferio occidental.

“Estamos cambiando las reglas del juego en Venezuela. Venezuela ha comprado armas rusas por 20 mil millones de dólares. Tienen mercenarios cubanos allí. Suministran petróleo a Cuba. Albergan la sede de Hezbolá en el hemisferio occidental. Venezuela ha sido un país muy peligroso y desestabilizado”, manifestó.

La intervención estadounidense incluye la reactivación de la industria petrolera, afectada por décadas de corrupción y declive, y la gestión de las exportaciones venezolanas a través de empresas estadounidenses.

Wright señaló asimismo que se están llevando a cabo subastas abiertas para que compañías estadounidenses accedan a activos como Citgo Petroleum, con el objetivo de maximizar los ingresos que regresen a Venezuela y al mismo tiempo garantizar seguridad energética para Estados Unidos.

“Hay muchos inversionistas y empresarios estadounidenses del sector de la refinación involucrados, así que transferir las refinerías de propiedad venezolana en Estados Unidos, legalmente mediante un proceso de subasta, a propietarios y empresarios estadounidenses del sector de la refinación, me parece fantástico”, dijo.

El secretario de Energía también abordó la situación de seguridad en el país. Aunque descartó que el régimen interino esté persiguiendo a estadounidenses, reconoció la presencia de colectivos armados que patrullan y mantienen control sobre ciertas zonas.

Por ello, la administración estadounidense enfatiza la necesidad de trabajar con quienes aún tienen el poder para evitar el colapso del país y permitir una transición ordenada. “Las autoridades interinas están intentando establecer el poder. Los colectivos han estado descontrolados en Venezuela durante más de una década”, señaló.

En paralelo, el gobierno estadounidense impulsa la participación de la oposición venezolana. Se espera que la líder opositora María Corina Machado viaje a Washington para reunirse el jueves con el presidente Trump.

El encuentro forma parte de un plan de tres puntos mencionado por el secretario de Estado Marco Rubio, que contempla estabilización, rehabilitación y transición hacia un gobierno democrático.

Sobre el sector energético, Wright subrayó que se proyecta un aumento significativo de la producción petrolera, aunque los plazos dependerán de la participación de empresas privadas estadounidenses.

Según declaraciones recientes de ejecutivos de Chevron, el incremento del 50% en la producción podría tardar entre 18 y 24 meses, lo que coincide con la previsión de que la intervención estadounidense se mantenga durante varios años.

Finalmente, Wright recalcó que el objetivo a largo plazo es que Venezuela recupere su plena soberanía, pero reconoció que “esto es un proceso” que requerirá tiempo, recursos y coordinación tanto con actores locales como con inversionistas internacionales.

Sigue leyendo:

• Delcy Rodríguez reafirma que dirige el gobierno de Venezuela tras polémica publicación de Trump

• Los sistemas antiaéreos rusos no estaban operativos durante la incursión de EE.UU. en Venezuela

• Trump podría mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela tras comentarios de su CEO