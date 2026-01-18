Pentágono pone en alerta a 1,500 soldados ante posible despliegue en Minnesota

El Pentágono ordenó que unos 1,500 soldados en servicio activo estén preparados para un posible despliegue en Minnesota, en medio de una operación federal masiva de control migratorio y de crecientes protestas en el estado, informaron este domingo dos funcionarios de defensa a The Associated Press.

Según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de planes militares sensibles, dos batallones de infantería de la 11.ª División Aerotransportada del Ejército recibieron órdenes de alistamiento.

La unidad, con base en Alaska, está especializada en operaciones en condiciones extremas y árticas.

Uno de los funcionarios explicó que las tropas podrían ser enviadas a Minnesota si el presidente Donald Trump decide invocar la Ley de Insurrección, una norma del siglo XIX poco utilizada que autoriza al mandatario a desplegar fuerzas militares en servicio activo para tareas de orden público.

La orden de preparación se produce días después de que Trump amenazara con recurrir a esa ley para contener las protestas contra la ofensiva migratoria de su administración.

En una declaración enviada por correo electrónico, el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, no negó la existencia de las órdenes y afirmó que el Ejército “siempre está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe si es necesario”, según AP.

El jueves, Trump escribió en redes sociales que invocaría la Ley de Insurrección de 1807 “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley” y permiten ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Sin embargo, al día siguiente moderó su postura y dijo a periodistas en la Casa Blanca que no veía motivos para usarla “por ahora”.

“Si lo necesitara, lo usaría”, afirmó Trump. “Es muy poderosa”.

El presidente ha amenazado en repetidas ocasiones con recurrir a esta ley a lo largo de sus dos mandatos. En 2020, planteó usarla para sofocar las protestas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, y recientemente volvió a mencionarla ante las manifestaciones contra su política migratoria.

La última vez que la Ley de Insurrección fue invocada ocurrió en 1992, cuando el entonces presidente George H.W. Bush desplegó tropas federales para poner fin a los disturbios en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos por la golpiza a Rodney King, recordó AP.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió al presidente que se abstenga de enviar más tropas al estado. “Hago un llamado directo al presidente: bajemos la temperatura. Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos”, escribió en redes sociales.

