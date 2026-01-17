Manifestantes se enfrentan en Minneapolis por ofensiva migratoria de Trump

Manifestantes a favor y en contra de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump se enfrentaron este sábado en el centro de Minneapolis.

Esto ocurrió en medio de las protestas diarias y mientras el gobierno estatal anunciaba que tropas de la Guardia Nacional estaban listas para apoyar a las fuerzas del orden, aunque sin haber sido desplegadas en las calles, informó The Associated Press.

Las manifestaciones han ocurrido todos los días desde que el Departamento de Seguridad Nacional reforzó la aplicación de las leyes migratorias en las llamadas Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul, con el envío de más de 2,000 agentes federales, según la agencia de noticias.

Jake Lang en la protesta en Minneapolis. Foto: Yuki Iwamura / AP

Este sábado, un numeroso grupo de manifestantes se concentró en el centro de Minneapolis y se enfrentó a un grupo mucho más pequeño que participaba en una protesta antisomalí y a favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los manifestantes contrarios al ICE lograron dispersar al grupo y obligaron al menos a una persona a quitarse una camiseta que consideraron ofensiva.

Jake Lang, organizador de la manifestación antiislámica y pro-ICE, abandonó el lugar con aparentes moretones y rasguños en la cabeza, indicó AP. Días antes, Lang había publicado en redes sociales que planeaba quemar un Corán frente al Ayuntamiento, aunque no estaba claro si llegó a hacerlo.

El hombre fue acusado anteriormente de agredir a un policía durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio estadounidense y recibió clemencia como parte de una medida del presidente Trump. Recientemente anunció su candidatura al Senado por Florida.

Durante los enfrentamientos también se lanzaron bolas de nieve y globos de agua, hasta que llegó un camión policial blindado y agentes municipales con equipo antidisturbios.

“Estamos aquí para demostrarles a los nazis, al ICE, al DHS y al MAGA que no son bienvenidos en Minneapolis”, dijo el manifestante Luke Rimington, citado por AP.

Guardia Nacional en estado de preparación

La Guardia Nacional de Minnesota informó en un comunicado que fue movilizada por el gobernador demócrata Tim Walz para apoyar a la Patrulla Estatal y brindar asistencia logística y de seguridad.

Un manifestante en Minneapolis herido en la cabeza. Foto: Yuki Iwamura / AP

Sin embargo, la portavoz Andrea Tsuchiya aclaró que las tropas estaban “listas y preparadas”, pero aún no desplegadas.

El anuncio se produjo más de una semana después de que Walz ordenara a la Guardia estar lista ante el aumento de tensiones por la ofensiva migratoria, de la que el gobernador ha sido un crítico constante.

Las protestas se han intensificado por denuncias de tácticas agresivas de los agentes migratorios, incluidos arrestos realizados por oficiales enmascarados que sacan a personas de sus casas o vehículos.

El operativo ya ha dejado al menos una víctima mortal: Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, quien murió el 7 de enero tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un enfrentamiento, recordó AP.

El viernes, un juez federal dictaminó que los agentes de inmigración no pueden detener ni usar gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos que no interfieran con las autoridades.

“No salgo de casa”

Durante una conferencia de prensa, Garrison Gibson, un hombre que huyó de la guerra civil en Liberia cuando era niño, dijo que vive con miedo desde que fue arrestado por agentes federales el fin de semana pasado.

Agentes federales en Minneapolis. Foto: Yuki Iwamura / AP

Un video del 11 de enero que muestra a oficiales derribando la puerta de su casa en Minneapolis se convirtió en otro símbolo de las protestas, informó AP.

Gibson, de 38 años, enfrenta una orden de deportación relacionada con una condena por drogas de 2008 que posteriormente fue desestimada. Ha permanecido legalmente en el país bajo una orden de supervisión, pero un juez determinó que las autoridades no le dieron aviso adecuado antes de revocar ese estatus.

Aunque fue trasladado brevemente a un centro de detención en Texas, Gibson regresó a su hogar tras el fallo judicial.

El DHS calificó el fallo judicial como una acción de un “juez activista” y aseguró que continuará con los arrestos y deportaciones.

La Casa Blanca negó que el subjefe de gabinete Stephen Miller haya ordenado un segundo arresto de Gibson, como afirmó su familia.

“No salgo de casa”, dijo Gibson. “Si fuera una persona violenta, no habría pasado 17 años presentándome a registrarme”, añadió, según AP.

