Roger Allers, director de ‘El Rey León’, muere a los 76 años

El reconocido director Roger Allers, conocido por dirigir ‘El Rey León’, falleció este 18 de enero a los 74 años. La noticia fue confirmada por el supervisor de efectos visuales Dave Bossert a través de su página de Facebook.

“Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Roger Allers, quien emprendió su próximo viaje”, escribió.

Bossert recordó su última charla con Allers y reconoció su legado como cineasta, calificandolo como un “verdadero pilar” del renacimiento de la animación de Disney.

“Intercambiábamos correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba por Egipto, lo que hace que esta pérdida parezca aún más irreal. Roger fue un artista y cineasta extraordinariamente talentoso, un verdadero pilar del renacimiento de la animación de Disney”.

Bossert destacó la personalidad cálida y espontánea de Allers. “Trabajé muy de cerca con él en ‘La pequeña cerillera’, y fue una auténtica alegría; transmitía una sensación de asombro, generosidad y entusiasmo que animaba a todos los que lo rodeaban. Roger tenía un espíritu alegre y luminoso, y el mundo es más sombrío sin él. Descansa en paz, amigo. Hasta que nos volvamos a encontrar en el otro lado”.

Bob Iger, director ejecutivo de Disney, resaltó las contribuciones que Allers hizo a Disney y agradeció por ser parte fundamental de una era de animación del estudio.

“Roger Allers fue un visionario creativo cuyas numerosas contribuciones a Disney perdurarán durante generaciones. Comprendió el poder de las grandes historias: cómo personajes inolvidables, emoción y música pueden unirse para crear algo atemporal. Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue inspirando al público de todo el mundo, y estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney. Acompañamos en el corazón a su familia, amigos y colaboradores”, dijo Iger en Instagram.

Roger Allers fue el director de una de las películas más icónicas de Disney: ‘El Rey León’ que se estrenó en 1994. La cinta recaudó 771 millones de dólares a nivel mundial en su primera exhibición en cines.

El director también trabajó como guionista y desarrollador de guiones para películas de Disney como “Aladino”, “El Emperador y sus Locuras” y “Tierra de Osos”.

Sigue leyendo:

Disney y OpenAI: un acuerdo millonario para llevar a Mickey Mouse a la IA

El live action de ‘Blancanieves’ tuvo un decepcionante debut en taquilla

Disney cumple y en su D23 anunció el estreno de “Moana 2”, “Mufasa” y la llegada de “Frozen III”